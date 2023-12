REDWOOD CITY, Californie – le 8 décembre 2023 – Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) et Surgent Studios sont fiers de dévoiler Tales of Kenzera™: ZAU, un jeu de plateformes et d’aventure en solo qui traite du courage nécessaire pour surmonter la perte d’un être cher. Fondateur de Surgent Studios et acteur nommé aux BAFTA, Abubakar Salim s’est inspiré de sa propre histoire suite au décès de son père et de leur passion commune pour les jeux vidéo pour créer un jeu d’action-aventure de style metroidvania, illustrant comment la grandeur émerge de la résilience.

« Pendant longtemps, j’ai eu du mal à trouver un moyen de raconter comment j’ai vécu mon deuil. Pouvoir le faire aujourd’hui à travers Zau qui partage le même chagrin, puis grandit et guérit dans Tales of Kenzera: ZAU me semble un moyen d’expression idéal » a déclaré Abubakar Salim. « Pour moi, le jeu vidéo est le média le plus fort pour partager des histoires. Mon regretté père m’a fait découvrir ce média et quoi de mieux pour honorer sa mémoire, notre relation et notre amour qu’une telle expérience ? Je suis extrêmement reconnaissant et fier de l’équipe artistique qui a participé au développement de Surgent Studios et je suis vraiment ravi qu’EA Originals m’offre cette plateforme et cet espace pour partager cette histoire avec tout le monde. »

Édité sous le label EA Originals et développé par Surgent Studios, studio de production transmédia fondé et dirigé par Abubakar, Tales of Kenzera: ZAU propose aux joueurs d’incarner Zau, un héros endeuillé qui a pour mission d’arracher son père bien-aimé des griffes de la mort. Guidé par Kalunga, le Dieu de la Mort, Zau se fraie un chemin à travers des royaumes mystiques en 2,5D afin d’exploiter les pouvoirs cosmiques du chaman guerrier. Tales of Kenzera: ZAU invite les joueurs dans un voyage de guérison spirituelle, où les épreuves les plus difficiles leur permettent de surpasser leurs émotions. Le jeu sortira le 23 avril 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et EA app.

« L’objectif d’EA Originals est de mettre à disposition des moyens et de soutenir de nouveaux talents dans le développement de jeux afin de permettre aux personnes créatives de partager leurs récits visionnaires avec un large public » explique Jeff Gamon, Directeur Général d’EA Partners. « Notre enthousiasme pour la vision touchante d’Abu, qui s’inspire de son histoire familiale et d’un millénaire de mythologie bantoue, nous a poussés à soutenir Surgent Studios, et ce, dès leurs débuts il y a plusieurs années. L’équipe d’EA Originals est très fière d’aider Abu à partager cette expérience inoubliable et émouvante avec le monde entier. »

Se déroulant sur les terres aussi magnifiques que redoutables de Kenzera, Tales of Kenzera: ZAU s’inspire des contes bantous mettant en opposition chaos et ordre, et traitant d’histoires de chamans ancestraux, d’esprits sacrés et de créatures fascinantes. Les joueurs pourront manier les pouvoirs cosmiques des masques du Soleil et de la Lune pour vaincre des esprits agités au cours de combats rythmés. Ils pourront également manipuler le temps et figer leurs ennemis grâce au masque de la Lune ou encore projeter des lances enflammées grâce au masque du Soleil dans un jeu aux animations entièrement réalisées à la main. Sur une bande originale envoûtante de Nainita Desai, compositrice plusieurs fois récompensée, la quête de Zau pour devenir un digne guérisseur spirituel prend place dans des environnements uniques et colorés.

Tales of Kenzera: ZAU sera disponible le 23 avril 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et EA app au prix de 19,99 $. Les précommandes sont disponibles dès maintenant et incluent deux points de chaman pour débloquer jusqu’à 2 compétences dans le jeu, la variante d’effet visuel Grâce de Kalunga, ainsi que la bande dessinée numérique « Soulshifters » de Tales of Kenzera: ZAU, qui emmène les joueurs au cœur de l’histoire palpitante de Kenzera.