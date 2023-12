SEGA vient d’annoncer que le costume de Noël de Sonic dans Sonic Superstars est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch™ et en dématérialisé sur PC.

Gratuits pour tous les joueurs de Sonic Superstars, découvrez les nouveaux vêtements que Sonic peut désormais porter afin de répandre joie et bonne humeur dans les Northstar Islands. Ce costume peut être équipé lors de la sélection des personnages en choisissant Sonic, puis en appuyant sur le bouton de gauche ou de droite en mode Histoire.

Sonic Superstars est désormais disponible en version physique et digitale à partir de 59,99€ sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et les consoles de la famille Nintendo Switch™, ainsi qu'en digital sur PC.