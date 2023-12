Sur les réseaux sociaux, Nerial a annoncé que Reigns : Three Kingdoms sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. La sortie est actuellement prévue pour le début de l’année 2024.

La série Reigns a connu plusieurs opus dans la série, notamment sa version originale, une version Her Majesty et une Game of Thrones. Reigns : Three Kingdoms propose lui un gameplay plus stratégique avec sa mécanique de swiping basée sur les cartes et une nouvelle version de Romance of the Three Kingdoms.

Négociations militaires, mariages pour consolider des alliances, recrutements de soldats ? Swipez les cartes pour survivre dans cette épopée historique au tour par tour. Inspiré de l’épopée chinoise « Les Trois Royaumes », ce jeu plonge les joueurs dans les dernières années mouvementées de la dynastie Han. Vous découvrirez les nombreuses factions, les guerres et les héros de la saga en swipant pour valider des choix décisifs, faire équipe avec la bonne armée au bon moment, gagner du pouvoir et plus encore.

Trouvez de nouvelles façons de vous amuser avec la mécanique originale de cette franchise qui repose entièrement sur des cartes à swiper. Les secrets de l’intrigue seront révélés, vous pourrez mettre votre stratégie en place dans des combats au tour par tour et jouer à quantité de mini-jeux.

Faites l’expérience d’une histoire singulière racontée à travers une grande variété de personnages et de scénarios.

Lancez-vous dans des dizaines de quêtes indépendantes proposant chacune un arc narratif spécifique et ses propres héros à recruter, partenaires à épouser et enfants à élever.

Recrutez de nouveaux héros qui combattront avec vous dans des batailles de cartes au tour par tour.

Bâtissez votre dynastie et constatez vos progrès politiques.

Pour la première fois, emmenez vos recrues au combat contre d’autres joueurs dans des batailles de cartes en ligne.