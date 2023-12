Aujourd’hui, ATLUS et Vanillaware ont dévoilé de nouvelles images sur leur prochain RPG tactique Unicorn Overlord.

Par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Unicorn Overlord combine exploration d’un vaste monde et système de combat innovant, le tout dans le style emblématique de Vanillaware ! Parcourez un monde dynamique, menez une armée de plus de 60 personnages uniques et faites-vous un nom dans les cinq nations.

Unicorn Overlord sera disponible le 8 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour plus d’informations sur Unicorn Overlord, visitez https://unicornoverlord.atlus.com.