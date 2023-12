Tout ce que vous devez savoir à propos d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, résumé en 6 minutes

CALABASAS, Californie – le 14 décembre 2023 – 505 Games et Rabbit & Bear Studios sont fiers de présenter une toute nouvelle vidéo de gameplay pour Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes. Au programme, 6 minutes denses revenant sur tout ce qu’il est nécessaire de savoir à propos du jeu !

Mettant l’emphase sur des aspects clés d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, ce trailer s’intéresse particulièrement aux fameux 100 héros, au monde d’Allraan, aux personnages principaux, aux prestigieux doubleurs de ce casting, aux combats au tour par tour intenses, à l’amélioration du quartier général, aux mini jeux et aux activités secondaires.

Projet le plus financé sur Kickstarter en 2020, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est un JRPG tout droit sortie de l’esprit des légendaires Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV). Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes offre une expérience de combat au tour par tour unique. Les 6 personnages que les joueurs décideront d’amener en combat seront à la base d’opportunités de gameplay variées et profondes.

Mais ce n’est pas tout, puisque les joueurs pourront profiter de visuels 2D/3D splendides et d’une histoire dense composée de plus de 100 personnages jouables. Le gameplay est quant à lui pensé pour croiser ce qui fait la beauté des JRPG classiques aux standards modernes.