Préparez-vous à embarquer dans une aventure scientifique passionnante ! Expeditions: A MudRunner Game, la dernière création de Saber interactive, célèbre studio derrière MudRunner et SnowRunner, dévoile sa date de sortie, à savoir le 5 mars 2024 sur PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Les précommandes sont désormais accessibles, permettant aux aventuriers impatients de réserver leur place en première ligne de cette incroyable exploration tout-terrain.

Comme cela a été présenté aujourd’hui dans le Release Date trailer , Expeditions est un appel total à l’aventure avec de nouveaux véhicules bourrés de gadgets, préparés à faire face à n’importe quel obstacle dans des missions où la réussite dépend de votre préparation.

Pour chaque obstacle, une solution. Pour chaque tâche, un outil.

Conduisez divers types de véhicules tout-terrain à travers des chemins périlleux, utilisez des technologies de pointe et des outils high-tech pour surpasser les obstacles. Equipez vos engins de gadgets essentiels comme des drones ou encore des scanners pour vous assurer le succès au milieu de ces terres sauvages, ou utilisez des outils à l’image du détecteur de métaux ou des caméras placées sur les drones afin de localiser des caisses d’équipement précieux. Construisez et gérez votre base, embauchez une équipe de spécialistes pour améliorer vos compétences et ouvrez de nouvelles possibilités d’exploration.

Depuis les déserts arides jusqu’aux forêts denses, en passant par les montagnes les plus escarpées, Expeditions propose une aventure technologique remplie de trésors cachés et de ruines délaissées.

Les précommandes sont ouvertes !

Précommandez la Supreme Edition, la Year 1 Edition ou encore la Standard Edition d’Expeditions: A MudRunner Game dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ou PC afin de bénéficier de contenu exclusif. Les Supreme and Year 1 Editions vous donne également le droit à un accès anticipé de 96 heures avant la sortie du jeu ! Les versions boîtes de la Standard Edition seront elles aussi disponibles en précommande dans certains magasins.

La Supreme Edition vous donne accès au contenu suivant :

Accès Anticipé, 96 heures avant la sortie officielle du jeu

Le jeu de base

Great Don 71 – une livrée spéciale pour le SUV Don 71

Le Year 1 Content Pass

Le camion Cotco Canyon

Le Pioneer Pack, incluant une version alternative de quatre camions différents

La Year 1 Edition vous donne accès au contenu suivant :

Accès Anticipé, 96 heures avant la sortie officielle du jeu

Le jeu de base

Great Don 71 – une livrée spéciale pour le SUV Don 71

Le Year 1 Content Pass

Le camion Cotco Canyon

La Standard Edition vous donne accès au contenu suivant :

Le jeu de base

Great Don 71 – une livrée spéciale pour le SUV Don 71

Expeditions: A MudRunner Game sera disponible le 5 mars 2024, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.