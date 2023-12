Fae Farm : Coasts of Croakia propose un nouveau royaume à explorer, de nouvelles créatures avec lesquelles se lier d’amitié, de nouveaux mécanismes de jeu, et bien plus encore.

Vancouver, B.C. – 14 décembre 2023 – Phoenix Labs a dévoilé aujourd’hui Fae Farm : Coasts of Croakia, la première mise à jour majeure de leur simulation de ferme pleine de magie. Fae Farm : Coasts of Croakia invite les joueurs à explorer un tout nouveau royaume et à rencontrer un nouveau personnage mystérieux qui les encouragera à se lier d’amitié avec de nouvelles bestioles et à en faire de nouveaux alliés dans leur quête pour apporter la paix à Azoria. Fae Farm : Coasts of Croakia est disponible le 14 décembre 2023 en tant que mise à jour gratuite pour les joueurs sur Nintendo Switch et est inclus dans l’Édition Deluxe sur PC. Les possesseurs de l’Édition Standard sur PC peuvent également accéder à ce nouveau contenu en achetant un DLC supplémentaire au prix de 9,99€ sur Steam et sur l’Epic Games Store.

​Le Parc Archi-pal-igo, qui sert de cadre à Coasts of Croakia, est un lieu magique composé d’îles rocheuses tropicales peuplées d’adorables créatures merveilleuses. Grâce à la quête principale proposée dans cette mise à jour, les joueurs auront accès à un nouvel outil, The Conch, qui leur permettra d’apprendre différentes langues afin d’échanger avec les bestioles. En communiquant avec elles, le joueur pourra les inviter à l’accompagner dans ses aventures. Au-delà de leur aspect adorable, ces nouveaux amis offrent aux joueurs une douzaine de types de bonus différents à équiper, ce qui leur permet de personnaliser davantage leur équipement en fonction de leur quête ou activité en cours.

​Fae Farm : Coasts of Croakia est étroitement lié à l’histoire principale. Les joueurs peuvent donc commencer une nouvelle partie et découvrir comment cette histoire s’intègre à l’histoire principale. Par ailleurs, les joueurs ayant terminé l’histoire principale peuvent facilement se plonger dans la mise à jour Coasts of Croakia et la vivre comme une nouvelle aventure indépendante.

​Parallèlement à ce nouveau contenu et dans le cadre de la même mise à jour, plusieurs améliorations importantes ont été apportées au jeu, notamment de nouveaux dialogues uniques pour les PNJ marchands existants, la possibilité de stocker plus d’objets dans la réserve de la maison, des interactions plus intuitives avec les animaux de la ferme et plusieurs corrections de bugs.

Fae Farm peut être joué en solo, ou à plusieurs (jusqu’à quatre en multijoueurs en ligne). Le jeu est doté d’une fonctionnalité cross-play, permettant aux joueurs de partager leurs aventures avec d’autres personnes, quelle que soit leur plateforme de jeu préférée. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent également jouer localement grâce à la fonction sans-fil intégrée.

​Les joueurs qui achètent le jeu sur Nintendo Switch recevront gratuitement les deux premiers packs de contenu post-lancement (le premier étant Coasts of Croakia). Sur PC, les joueurs peuvent acheter l’Édition Standard de Fae Farm pour 39,99€ comprenant le jeu de base ou l’Édition Deluxe pour 59,99€ comprenant le jeu de base, les deux premiers packs de contenu post-lancement lorsqu’ils sortiront (le premier étant Coasts of Croakia) ainsi que la bande originale de Fae Farm. ​