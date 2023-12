Mattel et Milestone dévoilent leur prochaine extension : Fast X Pack.

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged a le droit à une dose de divertissement supplémentaire grâce à un nouveau DLC, créé en collaboration avec Universal Products and Experiences. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent profiter du Fast X Pack, incluant quatre nouveaux véhicules du dernier volet de la saga Fast & Furious ! Découvrez la Chevrolet El Camino, la BMW M5, la Datsun 240Z et la Alfa Romeo Giulia Sprint GTA venant s’ajouter à l’iconique Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, disponible depuis la sortie du jeu.

Le Fast X Pack est inclus dans l’édition Deluxe de Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, ainsi que dans son édition Légendaire et le Season Pass Vol.1. Il peut également être acheté séparément.

Avec ses mécaniques de gameplay inédites, ses nouveaux environnements et ses tout nouveaux modes de jeu, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged emmène ses joueurs dans un voyage intense. La vitesse, les compétences et les cascades se mélangent afin d’offrir une expérience de course d’arcade complète. Avec le Fast X Pack, les fans du monde entier pourront goûter aux frissons du blockbuster Fast & Furious dans l’univers tant aimé de Hot Wheels.