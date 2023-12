Après avoir teasé Aeterna Lucis il y a un an, Aeternum Game Studios a partagé aujourd’hui plus d’informations et confirmé les plans de sortie sur Nintendo Switch. Le jeu est attendu pour la fin de l’année 2024.

Aeterna Lucis est la suite d’Aeterna Noctis, actuellement sur Nintendo Switch (ici). Les joueurs prendront le contrôle de la Reine de la Lumière, l’éternelle némésis de sa majesté le Roi des Ténèbres.

Aeterna Lucis est un Metroidvania centré sur des combats rapides, de l’exploration et une histoire captivante. La suite d’Aeterna Noctis suit les traces de son prédécesseur, avec un tout nouveau protagoniste et un vaste monde interconnecté ! Après les événements du premier jeu, la Reine de la Lumière doit empêcher la destruction de l’existence même en défiant le Dieu Suprême Chaos tout en recherchant l’emplacement de son ancien ennemi.

Les conséquences imprévues de la fin d’Aeterna Noctis ont rompu l’équilibre entre la Lumière et les Ténèbres. La Reine de la Lumière se réveille seule dans un monde en pleine mutation, au bord du vide. C’est à sa majesté lumineuse de trouver des réponses et d’arrêter la fin de toutes choses.

L’univers d’Aeterna continue de s’étendre avec la suite très attendue d’Aeterna Noctis. Cette fois, les joueurs incarneront l’autre monarque maudit par la volonté du Dieu suprême Chaos, un protagoniste doté de nouvelles capacités et chargé de sauver tout ce qui a existé et existera.

Metroidvania avant tout – Vous explorerez de nouvelles zones interconnectées sur une grande carte du monde remplie de secrets, de quêtes secondaires et de maux à vaincre. En tant que Reine de la Lumière, vous devez découvrir les mystères d’une terre inédite dans la franchise et rassembler des alliés pour empêcher l’effondrement imminent de l’espace et du temps. La variété des décors est énorme, tout comme la direction artistique qui donne à chaque zone une personnalité unique.

Un gameplay rapide – Tout Metroidvania axé sur le combat et l’exploration a besoin d’un système de combat rapide et de tonnes de compétences passives et offensives… Devinez quoi, ces deux exigences sont présentes dans Aeterna Lucis. La formule déjà mise en place dans son prédécesseur est maintenant entièrement améliorée, avec des contrôles de combat beaucoup plus raffinés, de toutes nouvelles capacités et des armes exclusives pour la Reine de la Lumière.

Conception des niveaux et progression – Le jeu propose une conception intuitive des niveaux qui permet aux joueurs de bénéficier de commandes de mouvement précises et d’une liberté totale pour explorer et découvrir des itinéraires alternatifs. Il s’agit d’un Metroidvania, ne l’oubliez pas. Au fur et à mesure que vous gagnez en habileté et que la Reine de la lumière acquiert de nouvelles capacités, Aeterna Lucis permet aux joueurs d’exploiter tout le potentiel de leur personnage dans des affrontements contre les boss finaux qui promettent un spectacle visuel, sonore et ludique.

Une direction artistique unique – Depuis Aeterna Noctis, l’univers de la franchise a toujours été caractérisé par une direction artistique cohérente qui donne l’impression que toutes les zones de jeu, tous les ennemis et tous les PNJ font partie du même monde. Grâce à l’art du vitrail et au dessin à la main qui nous caractérisent, tous les décors et les éléments graphiques se distinguent par leur souci du détail. La musique, autre pilier du jeu, vous permettra d’apprécier les moments les plus épiques comme les plus relaxants avec une qualité sonore à la hauteur des grands titres du genre.

Un scénario riche – L’univers d’Aeterna utilise des dialogues, des descriptions d’objets et des récits environnementaux qui n’interfèrent pas avec la progression du joueur et le déroulement général du jeu. Aeterna Lucis ne fait pas exception à la règle et introduit de nombreux nouveaux détails sur l’histoire de la franchise et les secrets de la malédiction des deux monarques.