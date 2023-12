Mob Entertainment a annoncé son intention de porter Poppy Playtime : Chapter 1 sur consoles, y compris sur Switch. Le jeu sera disponible le 21 décembre 2023, vous pouvez déjà retrouver la date dans notre calendrier des sorties. Poppy Playtime : Chapter 1 est un jeu d’aventure horrifique / puzzle dans lequel les joueurs devront survivre dans une usine de jouets abandonnée contre des jouets vengeurs.

Essayez de rester en vie dans ce jeu d’aventure, d’horreur et de puzzles. Tentez de survivre aux jouets vengeurs de l’usine de jouets désaffectée. Utilisez votre GrabPack pour pirater les circuits électriques ou attraper des choses. Explorez la mystérieuse usine… sans vous faire prendre.

Playtime Co. était autrefois le roi de l’industrie du jouet… jusqu’à ce qu’un jour, toutes les personnes à l’intérieur de l’usine se volatilisent. Maintenant, des années plus tard, vous devez explorer l’usine désaffectée et découvrir la vérité.

Les jouets de Playtime Co. sont très vivants ! De Bot à Huggy, en passant par Catbee et Poppy, Playtime les a tous ! Pourquoi ne pas profiter de votre passage à Playtime Co. pour rendre une petite visite aux jouets ? Vous pourriez vous faire quelques amis…

Cet incroyable Grabpack est un sac à dos accompagné de 2 mains artificielles attachées par des fils d’acier. Grâce à cet outil pratique et ultramoderne, les employés de Playtime Co. peuvent mettre la main sur tout et n’importe quoi ! La liste suivante des caractéristiques devrait vous aider à comprendre ce que le Grabpack a à offrir.

On reste dans l’horreur avec Choo-Choo Charles, initialement lancé il y a un an sur d’autres plateformes, qui fait maintenant le saut sur Nintendo Switch d’après l’eShop pour une sortie le 18 janvier 2024 pour $19.99. Parcourez une île en monde ouvert à bord d’un vieux train, améliorez-le, puis utilisez-le pour combattre un train-araignée maléfique du nom de Charles.

Touhou Mystia’s Izakaya sortira lui le 2 mai prochain sur la cosnole hybride. Youzi KK, fondateur de Dichroic Purpilion, a déclaré aujourd’hui : « Touhou Mystia’s Izakaya sort des sentiers battus des jeux Touhou habituels. Au lieu de combattre, les joueurs doivent utiliser la cuisine et le service à la clientèle pour remporter la victoire. Nous sommes très reconnaissants du succès que Touhou Mystia’s Izakaya a connu sur Steam, et nous sommes impatients d’apporter l’expérience du restaurant mobile sur une nouvelle plateforme. »

BeXide a annoncé son prochain projet Yohane the Parhelion : Numazu in the Mirage. La Nintendo Switch recevra le titre le 22 février 2024. Le jeu sera vendu physiquement et numériquement au Japon. L’édition Premium comprend le jeu, un livre d’art au format A4, un CD de la bande originale, un CD du drame original, un jeu de cartes transparentes, une boîte spéciale et un costume de contenu téléchargeable « Chick » en première impression.