Atooi Headquarters vientn de sortir un patch pour Dementium : The Ward sur Nintendo Switch qui propose (enfin) une option de mode d’affichage HI-RES, qui propose du 1080P sur leurs téléviseurs (et 720P en mode portable) – tout en continuant à fonctionner à une fluidité de 60 images par seconde.

Alors qu’auparavant, Dementium : The Ward ne proposait qu’un mode d’affichage RETRO (émulant essentiellement l’écran de la Nintendo 3DS à 240P), cette mise à jour gratuite du jeu tire pleinement parti de chaque pixel de l’écran. Les joueurs peuvent simplement mettre le jeu en pause pendant la partie pour afficher le menu d’options et faire défiler les différentes options d’affichage disponibles : RÉTRO, RÉTRO CRT, HI-RES, HI-RES CRT.

Le jeu original était sorti sur DS, puis un remaster est sorti sur 3DS (uniquement sur l’eShop). Il existe une suite sur DS : Dementium II, mais cette suite aura surement droit aussi à un remake sur Nintendo Switch. Comme dit plus haut, Dementium: The Ward est un jeu vidéo d’horreur développé par Renegade Kid et édité par Gamecock Media Group. Il est sorti en 2007 exclusivement sur la console portable Nintendo DS. Le jeu est connu pour être l’un des premiers jeux d’horreur réussis sur la Nintendo DS.

L’histoire de Dementium: The Ward met en scène un protagoniste amnésique qui se réveille dans un hôpital sinistre appelé « The Bright Dawn Treatment Center. » Le joueur explore les couloirs sombres et délabrés de l’hôpital, faisant face à des créatures cauchemardesques et résolvant des énigmes pour découvrir la vérité sur son identité et les événements mystérieux qui se déroulent dans l’établissement.