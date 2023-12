Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Abzu – $4.99 (prix de base : $19.99)

– A Juggler’s Tale – $2.15 (prix de base : $17.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Anodyne – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Aragami – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Arcade Paradise – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Assault Suits Valken Declassified – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Baba Is You – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Batora: Lost Haven – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blair Witch – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Blasphemous – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Boyfriend Dungeon – $11.99 (prix de base : $19.9)

– Bridge Constructor: The Walking Dead – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Bridge Constructor Portal – $1.99 (prix de base : $14.99)

– BROK the Investigator – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Burly Men at Sea – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Cozy Grove – $8.57 (prix de base : $14.99)

– Crown Trick – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Darkwood – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Descenders – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– DoDonPachi Resurrection – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Dredge – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Epic Chef – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Espgaluda II – $11.99 (prix de base : $19.99)

– FAR: Changing Tides – $5.99 (prix de base : $19.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Freshly Frosted – $6.36 (prix de base : $9.99)

– Fury Unleashed – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Ghost of a Tale – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Going Under – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Gravity Circuit – $16.49 (prix de base : $21.99)

– Grow: Song of the Evertree – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hellboy Web of Wyrd – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Hogwarts Legacy – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Hover – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Hypnospace Outlaw – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Ib – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Iris and the Giant – $5.24 (prix de base : $14.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Kao the Kangaroo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– King of Seas – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Let’s Build a Zoo – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Light Fingers – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Rebirth: Call of the Wild Lynx – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Wings: The False Phoenix – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Minute of Islands – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Mutant Mudds Collection – $1.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler II – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– PictoQuest – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Piczle Cross Adventure – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Pumpkin Jack – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Rabi-Ribi – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Revita – $11.89 (prix de base : $16.99)

– Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $1.99 (prix de base : $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sail Forth – $13.85 (prix de base : $19.99)

– ScourgeBringer – $5.94 (prix de base : $16.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base : $14.99)

– SkateBIRD – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Slime-san – $2.39 (prix de base : $11.99)

– Souldiers – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Spirit of the North – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Syd of Valis – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Terraria – $11.99 (prix de base : $29.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base : $14.99)

– The Gardens Between – $2.99 (prix de base : $19.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– The Survivalists – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Truberbrook – $1.99 (prix de base : $29.99)

– Valis: The Fantasm Soldier (Mega Drive) – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Valis: The Fantasm Soldier (MSX) – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Valis: The Fantasm Soldier – $7.50 (prix de base : $15.00)

– Valis: The Fantasm Soldier Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Valis: The Fantasm Soldier Collection II – $31.49 (prix de base : $44.99)

– Valis II – $7.50 (prix de base : $15.00)

– Valis III – $7.50 (prix de base : $15.00)

– Valis IV – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Vaporum – $2.49 (prix de base : $24.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)