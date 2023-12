Nous avons récemment découvert l’existence de nouveaux studios de développement internes de Bandai Namco, Studio 2 et Studio S, qui ont été créés pour développer des jeux exclusifs à Nintendo. Bien que nous ne sachions pas encore sur quoi ils travaillent spécifiquement, de nouvelles offres d’emploi sur leur site web ont fourni quelques détails croustillants qui pourraient nous donner quelques indices.

Selon les offres d’emploi, Studio 2/Studio S travaillent activement sur des jeux d’action en 2D et en 3D. Dans l’annonce d’un jeu en 2D, les spécifications du poste comprennent « la construction de spécifications de scène, de conceptions de niveau, etc. pour des jeux d’action à vue latérale ». Les offres d’emploi pour les jeux en 3D sont encore moins précises, demandant simplement aux employés de concevoir des niveaux et des objets en 3D selon les instructions de Nintendo.

Bandai Namco a déjà travaillé sur un certain nombre de jeux d’action en 2D et 3D pour Nintendo, dont des gros jeux comme ARMS et Super Smash Bros.

Source : Twisted Voxel, Studio 2/Studio S