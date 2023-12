Le terrain Z5 de Zinedine Zidane a été reproduit dans EA SPORTS FC 24 après un lancement auprès des jeunes de la région plus tôt cette année.

REDWOOD CITY (USA), Jeudi 21 décembre 2023 – Aujourd’hui, EA SPORTS FC annonce l’intégration du terrain Z5 dans le mode de jeu EA SPORTS FC 24 VOLTA FOOTBALL™. ​

​​

​Le véritable terrain, situé dans le complexe sportif Z5 à Aix-en-Provence, a été reproduit dans le jeu et est désormais disponible dans le mode Volta Squads dans VOLTA FOOTBALL et le 4v4 Rush/Tv5 dans Coup d’Envoi VOLTA FOOTBALL.

​​

​EA SPORTS FC s’est associé avec l’ICÔNE EA SPORTS FC 24 et ambassadeur mondial Zinedine Zidane plus tôt dans l’année pour inaugurer un nouveau terrain au centre sportif Z5, lié au programme de football de proximité FC FUTURES , et a travaillé de près avec la légende du football pour offrir des accès, des sessions d’entraînement, du coaching et du développement pour les enfants du quartier de La Castellane à Marseille. Pour annoncer l’initiative, Zidane a animé une séance d’entraînement au centre sportif Z5 en présence d’enfants de la région et était accompagné de son ancien coéquipier David Beckham.

​​

​Zinedine Zidane déclare : « Si quelqu’un m’avait dit quand j’étais jeune que je serais dans un jeu comme FC 24, je ne l’aurais jamais cru. Le Z5 est un projet familial qui me tient énormément à cœur, et après m’être associé à EA SPORTS FC cette année pour lancer le nouveau terrain, le fait de le rendre jouable à présent dans FC 24 est une étape importante. C’est vraiment exceptionnel. »

​​

​Au mois d’avril cette année, EA SPORTS a dévoilé FC FUTURES, un programme d’investissement de 10 millions de dollars pour soutenir le football de proximité au niveau mondial. Le terrain Z5 a été partiellement financé par EA SPORTS FC et son lancement auprès des jeunes joueurs de la région est l’une des séries d’activations FC FUTURES qui ont eu lieu dans le cadre de l’engagement de EA SPORTS FC à utiliser sa plateforme à l’intersection du football virtuel et du football réel.

De prochains événements FC FUTURES et des inaugurations pour développer le football local dans le monde entier seront annoncés au cours de l’année 2024. Pour obtenir davantage d’informations sur les terrains FC FUTURES, rendez-vous sur cette page .

EA SPORTS FC 24 est disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch™