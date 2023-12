Je vous propose de faire le point avec vous les sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

20 Minutes Till Dawn

Aery: Calm Mind 4

Backroom: Constructions

Cape’s Escape Game 6th Room

Cleaning Queens

Fireball Wizard

Freddi FIsh 4

Growth

Make it Takoyaki

My Lovely Dog Adventure

Never Be Afraid Slam Dunk

Pajama Sam 3

Quake + Quake II Enhanced Bundle

Raccoo Venture

Ravva and the Phantom Library

Rough Justice ’84

Sniper: Elite Shooter Squad

SokoWinter

Terra Nil

Tevi

The Curse of Kudan

The Rumble Fish+

Three Minutes to Eight

Twin Mind: Murderous Jealousy Collector’s Edition

Wall World

Western Slot Machine

World War: D-Day Part Two

XIIZEAL

Nintendo Switch Online :

NC

Switch Online Game Trial:



Suika Game

Précommandes Nintendo Switch :

NC

Démo de la semaine :

Pronty (Happinet) [USA / Japon]

Yohane the Parhelion: NUMAZU in the MIRAGE (BeXide) [Japon]

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (3goo) [Japon]

GeoJelly (SOURCE BYTE) [Japon]

Kickback Slug: Cosmic Courier (Apriori Digital) [USA]

100animalease (woof) [USA]

Les DLC de la semaine :

NC

Les promotions de la semaine :

Jeu Base % Prix Date Fin Syberia 2 29,99 € -97% 0,99€ 18-janv Offroad Racing – Buggy X ATV X Moto 29,99 € -97% 0,99€ 18-janv Trüberbrook 29,99 € -97% 0,99€ 15-janv Overlanders 22,99 € -96% 0,99€ 14-janv NoReload Heroes Enhanced Edition 24,99 € -95% 1,24€ 07-janv Motorcycle Driving Simulator-Dirt & Parking 2022 Racing Games Ultimate 4×4 City Offroad Kart 19,99 € -95% 0,99€ 08-janv Gear.Club Unlimited 14,90 € -93% 0,99€ 18-janv Syberia 3 49,99 € -93% 3,33€ 18-janv Toki 14,90 € -93% 0,99€ 18-janv Moto Racer 4 14,90 € -93% 0,99€ 18-janv Gear.Club Unlimited 2 39,90 € -93% 2,66€ 18-janv Archaica: The Path Of Light 14,99 € -93% 0,99€ 14-janv Pixel Heroes: Mega Byte & Magic 14,99 € -92% 1,19€ 15-janv Dead End Job 16,99 € -92% 1,35€ 15-janv Earth Atlantis 14,99 € -92% 1,19€ 15-janv Faraday Protocol 24,99 € -90% 2,49€ 04-janv LumiereMagna 15,79 € -90% 1,57€ 10-janv Pool Pro GOLD 9,99 € -90% 0,99€ 14-janv Drag Racing Rivals 9,99 € -90% 0,99€ 14-janv Make War 9,99 € -90% 0,99€ 14-janv Classic Logical Bundle (4in1) 9,99 € -90% 0,99€ 14-janv EXORDER 12,99 € -90% 1,29€ 14-janv Shing! 19,99 € -90% 1,99€ 11-janv Nickelodeon All-Star Brawl 49,99 € -90% 4,99€ 10-janv Ghost Parade 39,99 € -90% 3,99€ 17-janv FUN! FUN! Animal Park 29,99 € -90% 2,99€ 17-janv SUPER METBOY! 9,99 € -90% 0,99€ 09-janv Pro Gymnast Simulator 19,99 € -90% 1,99€ 19-janv Pixel Family Fun 19,99 € -90% 1,99€ 18-janv Car+Toon Race: Rally Valley Champion 11,99 € -90% 1,19€ 14-janv Space Genesis 16,99 € -90% 1,69€ 14-janv Space Stella: The Unknown Planet 16,99 € -90% 1,69€ 14-janv Girls Tank Battle 11,99 € -90% 1,19€ 14-janv Zombie Is Planting 11,99 € -90% 1,19€ 14-janv Bullet Battle: Evolution 16,99 € -90% 1,69€ 14-janv Wuppo: Definitive Edition 14,99 € -90% 1,49€ 31-déc LOVE – A Puzzle Box Filled with Stories 24,00 € -90% 2,40€ 07-janv Lumo 19,99 € -90% 1,99€ 07-janv Bezier: Second Edition 24,00 € -90% 2,40€ 07-janv Art Sqool 9,99 € -90% 0,99€ 17-janv The Survivalists 24,99 € -90% 2,49€ 06-janv Epic Chef 24,99 € -90% 2,49€ 06-janv King of Seas 24,99 € -90% 2,49€ 06-janv My Time at Portia 29,99 € -90% 2,99€ 06-janv Rogue Heroes: Ruins of Tasos 19,99 € -90% 1,99€ 06-janv Yooka-Laylee and the Impossible Lair 29,99 € -90% 2,99€ 06-janv Fly Punch Boom! 14,99 € -90% 1,49€ 16-janv Jet Kave Adventure 19,99 € -90% 1,99€ 16-janv Headup Adventure Bundle 56,97 € -90% 5,69€ 15-janv In Between 11,99 € -90% 1,19€ 15-janv The Inner World 11,99 € -90% 1,19€ 15-janv Windscape 19,99 € -90% 1,99€ 15-janv Silver Chains 24,99 € -90% 2,49€ 15-janv The Inner World – The Last Wind Monk 14,99 € -90% 1,49€ 15-janv Super Treasure Arena 9,99 € -90% 0,99€ 15-janv Tied Together 14,99 € -90% 1,49€ 15-janv Pid 19,99 € -90% 1,99€ 15-janv WarriOrb 12,99 € -90% 1,29€ 05-janv Feudal Alloy 14,99 € -90% 1,49€ 14-janv Toby: The Secret Mine 9,99 € -90% 0,99€ 14-janv Multi Quiz 9,99 € -90% 0,99€ 14-janv Perception 16,99 € -90% 1,69€ 01-janv Cop Car Police Simulator Chase – Car games simulator & driving 8,99 € -89% 0,99€ 09-janv REDDEN: 100denarii 8,99 € -89% 0,99€ 14-janv Truck Simulator – Heavy Cargo Driver 2023 8,99 € -89% 0,99€ 28-déc Cloudbase Prime 8,19 € -88% 0,99€ 04-janv Brotherhood United 8,29 € -88% 0,99€ 31-déc Aerial_Knight’s Never Yield 11,99 € -88% 1,43€ 15-janv Bridge Constructor Portal 14,99 € -88% 1,79€ 15-janv Bridge Constructor: The Walking Dead 9,99 € -88% 1,19€ 15-janv Cardaclysm: Shards of the Four 14,99 € -88% 1,79€ 15-janv Bridge Constructor Ultimate Edition 14,99 € -88% 1,79€ 15-janv Cop Police Escape Racing Zone Clash 7,99 € -88% 0,99€ 28-déc Garden Buddies 14,99 € -87% 1,99€ 20-janv NCL: USA Bowl 14,99 € -87% 1,99€ 19-janv Cave of Past Sorrows 14,99 € -87% 1,99€ 18-janv Battle Sea 7,99 € -87% 1,03€ 17-janv Kitten’s Head Football: Spooky Edition 8,99 € -87% 1,16€ 17-janv Puzzle Collection: Complete Edition 8,48 € -87% 1,10€ 17-janv Snug Finder 7,99 € -87% 1,03€ 17-janv Snug Finder & Puzzles 11,99 € -87% 1,55€ 17-janv Kitten’s Head Football 7,99 € -87% 1,03€ 17-janv Snug Finder: Complete Edition 9,99 € -87% 1,29€ 17-janv Elemental Knights R 7,11 € -86% 1,00€ 03-janv Demon’s Rise – War for the Deep 6,99 € -86% 0,99€ 31-déc My Magic Florist 6,99 € -86% 0,99€ 14-janv Screencheat: Unplugged 11,99 € -86% 1,67€ 14-janv Spirit Roots 6,99 € -86% 0,99€ 14-janv Amnesia: Collection 27,99 € -85% 4,19€ 10-janv Bob Help Them 7,99 € -85% 1,19€ 14-janv Graviter 7,99 € -85% 1,19€ 14-janv Picklock 7,99 € -85% 1,19€ 14-janv Boom Ball: Boost Edition 12,99 € -85% 1,99€ 07-janv Connection reHaunted 6,66 € -85% 0,99€ 14-janv Dimension Drive 12,99 € -85% 1,94€ 02-janv Wildagotchi: Virtual Pet 12,99 € -85% 1,99€ 19-janv Death Squared 12,50 € -85% 1,87€ 18-janv OTTTD: Over The Top Tower Defense 6,99 € -85% 1,04€ 18-janv Worms Rumble 14,99 € -85% 2,24€ 06-janv Harvest Life + Castaway Paradise 29,99 € -85% 4,49€ 16-janv Vambrace: Cold Soul 24,99 € -85% 3,74€ 15-janv The Coma: Recut 14,99 € -85% 2,24€ 15-janv Doodle Derby 7,99 € -85% 1,19€ 15-janv Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition – The Card Warriors 6,99 € -85% 1,04€ 15-janv Away: Journey To The Unexpected 16,99 € -85% 2,54€ 06-janv EleMetals: Death Metal Death Match! 12,99 € -85% 1,99€ 15-janv Max: The Curse of Brotherhood 14,99 € -85% 2,24€ 14-janv Dungeonoid 6,99 € -85% 1,04€ 14-janv STAY COOL, KOBAYASHI-SAN!: A RIVER CITY RANSOM STORY 12,79 € -84% 1,99€ 09-janv WRITHE 8,99 € -82% 1,61€ 03-janv Super One More Jump 5,59 € -82% 1,00€ 18-janv ANIMUS: Harbinger 8,99 € -82% 1,61€ 14-janv Dungeon Limbus 16,99 € -82% 3,05€ 14-janv Counter Crossline: Crime War 16,99 € -82% 3,05€ 14-janv Dark Water: Slime Invader 16,99 € -82% 3,05€ 14-janv ANIMUS: Revenant 24,99 € -82% 4,49€ 14-janv Counter Recon: The First Mission 16,99 € -82% 3,05€ 14-janv Demong Hunter 8,99 € -82% 1,61€ 14-janv ANIMUS 8,99 € -82% 1,61€ 14-janv Haunted Dawn: The Zombie Apocalypse 16,99 € -82% 3,05€ 14-janv Last 4 Alive: Escape From Zombies 11,99 € -82% 2,15€ 14-janv Mysteries Under Lake Ophelia 5,49 € -82% 0,99€ 14-janv Sudoku Relax 2 Summer Waves 5,09 € -81% 0,99€ 20-janv Lifeless Planet: Premier Edition 19,99 € -80% 3,99€ 03-janv Where the Water Tastes Like Wine 19,99 € -80% 3,99€ 03-janv Pinstripe 14,49 € -80% 2,89€ 03-janv Resolutiion 19,99 € -80% 3,99€ 04-janv UNI 4,99 € -80% 0,99€ 16-janv SENRAN KAGURA Peach Ball 29,99 € -80% 5,99€ 17-janv Heroland 29,99 € -80% 5,99€ 17-janv DEAD OR SCHOOL 29,99 € -80% 5,99€ 17-janv DEADCRAFT 24,99 € -80% 4,99€ 17-janv Shakedown: Hawaii 19,99 € -80% 3,99€ 10-janv Photon Cube 12,00 € -80% 2,40€ 10-janv Cave Bad 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Lost Castle 9,99 € -80% 1,99€ 10-janv SINNER: Sacrifice for Redemption 18,99 € -80% 3,79€ 10-janv Project Starship 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Riverbond 21,99 € -80% 4,39€ 03-janv Vosaria: Lair of the Forgotten 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv FANTASY HERO ~unsigned legacy~ 9,99 € -80% 1,99€ 09-janv Damascus Gear Operation Tokyo 14,99 € -80% 2,99€ 09-janv Damascus Gear Operation Osaka 18,99 € -80% 3,79€ 09-janv Transistor 16,79 € -80% 3,35€ 04-janv Rainswept 9,99 € -80% 1,99€ 02-janv Lumini 9,99 € -80% 1,99€ 02-janv Luckslinger 9,99 € -80% 1,99€ 02-janv Bastion 12,49 € -80% 2,49€ 04-janv Dungeons of Shalnor 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Shalnor Legends: Sacred Lands 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Blacksad: Under the Skin 19,99 € -80% 3,99€ 19-janv Cybarian: The Time Traveling Warrior 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Deep Space Rush 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Cross the Moon 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Freddy Spaghetti 2 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv CrossKrush 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Balancelot 7,99 € -80% 1,59€ 04-janv Freddy Spaghetti 4,99 € -80% 0,99€ 04-janv Titeuf Mega Party 39,99 € -80% 7,99€ 18-janv Agatha Christie – The ABC Murders 39,99 € -80% 7,99€ 18-janv Asterix & Obelix XXL 3 – The Crystal Menhir 34,99 € -80% 6,99€ 18-janv MARSUPILAMI – HOOBADVENTURE 19,99 € -80% 3,99€ 18-janv The Bluecoats North & South 29,99 € -80% 5,99€ 18-janv My Universe – My Baby 39,99 € -80% 7,99€ 18-janv Memory for Kids 9,99 € -80% 1,99€ 18-janv OMG Police – Car Chase TV Simulator 4,99 € -80% 0,99€ 18-janv Hero-U: Rogue to Redemption 19,99 € -80% 3,99€ 31-déc Warplanes: WW1 Sky Aces 9,99 € -80% 1,99€ 17-janv Pan-Dimensional Conga Combat 12,00 € -80% 2,40€ 07-janv Rainbow Laser Disco Dungeon 12,00 € -80% 2,40€ 07-janv Rogue Aces 12,99 € -80% 2,59€ 07-janv Death Ray Manta SE 12,00 € -80% 2,40€ 07-janv Pool Together 4,99 € -80% 0,99€ 17-janv Paper Dominoes 4,99 € -80% 0,99€ 17-janv Kid’s Art Coloring Book 4,99 € -80% 0,99€ 17-janv Magic Klondike 4,99 € -80% 0,99€ 17-janv Puzzle Collection 4,99 € -80% 0,99€ 17-janv My Cute Unicorns – Coloring Book 4,99 € -80% 0,99€ 17-janv Kids: Farm Puzzle 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Worms W.M.D 29,99 € -80% 5,99€ 06-janv Raging Justice 12,99 € -80% 2,59€ 06-janv Mugsters 4,99 € -80% 0,99€ 06-janv Crown Trick 19,99 € -80% 3,99€ 06-janv The Escapists: Complete Edition 14,99 € -80% 2,99€ 06-janv Ageless 14,99 € -80% 2,99€ 06-janv Automachef 14,99 € -80% 2,99€ 06-janv Monster Sanctuary 19,99 € -80% 3,99€ 06-janv Toast Time: Smash Up! 8,99 € -80% 1,79€ 31-déc Memorrha 19,99 € -80% 3,99€ 23-déc Tiny Racer 9,99 € -80% 1,99€ 15-janv Nature Puzzle 9,99 € -80% 1,99€ 16-janv Despotism 3k 10,99 € -80% 2,19€ 15-janv Runbow 14,99 € -80% 2,99€ 15-janv Scarlet Hood and the Wicked Wood 14,99 € -80% 2,99€ 15-janv The Coma 2: Vicious Sisters 14,99 € -80% 2,99€ 15-janv Outbuddies DX 17,99 € -80% 3,59€ 15-janv Slime-san: Superslime Edition 11,99 € -80% 2,39€ 15-janv My Jurassic Farm 2018 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv DragoDino 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Bombslinger 11,99 € -80% 2,39€ 06-janv Piczle Cross Adventure 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv My Arctic Farm 2018 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Indie Gems Bundle – Nonograms edition 16,99 € -80% 3,39€ 05-janv Pankapu 11,99 € -80% 2,39€ 05-janv Chroma Squad 14,99 € -80% 2,99€ 05-janv Lost Phone Stories 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Burly Men at Sea 9,99 € -80% 1,99€ 06-janv The Next Penelope 12,99 € -80% 2,59€ 05-janv Shape of the World 14,99 € -80% 2,99€ 05-janv Yono and the Celestial Elephants 19,99 € -80% 3,99€ 05-janv Anarcute 14,99 € -80% 2,99€ 06-janv Skelittle: A Giant Party! 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Old School Musical 12,99 € -80% 2,59€ 05-janv Hover 24,99 € -80% 4,99€ 05-janv My Farm 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv PictoQuest 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Indie Gems Bundle – JRPG Edition 19,99 € -80% 3,99€ 05-janv NeuroVoider 13,99 € -80% 2,79€ 05-janv Dungeon Rushers 14,99 € -80% 2,99€ 05-janv Accidental Queens Collection 14,99 € -80% 2,99€ 06-janv Zombie Night Terror 14,99 € -80% 2,99€ 05-janv Indie Gems Bundle – Explosions Edition 29,99 € -80% 5,99€ 05-janv My Exotic Farm 2018 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv The Last Door – Complete Edition 14,99 € -80% 2,99€ 05-janv Melbits World 9,99 € -80% 1,99€ 05-janv Old School RPG Bundle 29,99 € -80% 5,99€ 05-janv White Night 14,99 € -80% 2,99€ 05-janv Children of Zodiarcs 17,99 € -80% 3,59€ 05-janv Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 20,00 € -80% 4,00€ 31-déc This Strange Realm Of Mine 12,99 € -80% 2,59€ 26-déc Watermelon Party 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Seeders Puzzle Reboot 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv The Game is ON 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Windmill Kings 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Quest for the Golden Duck 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv The First Tree 9,99 € -80% 1,99€ 04-janv Catlord 14,99 € -80% 2,99€ 14-janv Sit-Ups Workout 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Retro Game Pack 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Push-Ups Workout 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv History 2048 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv /Connection Haunted 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Kickerinho World 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv KIDS: FARM COLORING 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Powertris 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Pandemic Shooter 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Ego Protocol: Remastered 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Supersonic Tank Cats 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Pizza Bar Tycoon 4,99 € -80% 0,99€ 14-janv Modern War: Tank Battle 16,99 € -79% 3,56€ 14-janv World Class Champion Soccer 11,99 € -79% 2,51€ 14-janv Counter Delta: The Bullet Rain 16,99 € -79% 3,56€ 14-janv World War: Tank Battle 16,99 € -79% 3,56€ 14-janv Haunted Zombie School 16,99 € -79% 3,56€ 14-janv Detective Di: The Silk Rose Murders 12,99 € -78% 2,89€ 17-janv Vaporum: Lockdown 21,99 € -75% 5,49€ 04-janv Chasm 17,99 € -75% 4,49€ 03-janv Phantom Breaker: Omnia 19,99 € -75% 4,99€ 04-janv Zombie’s Cool 3,99 € -75% 0,99€ 16-janv ALIEN WAR 3,99 € -75% 0,99€ 16-janv Gal Metal 19,99 € -75% 4,99€ 17-janv BurgerTime Party! 19,99 € -75% 4,99€ 17-janv 11111Game 9,99 € -75% 2,49€ 04-janv Barbearian 9,99 € -75% 2,49€ 28-déc Bus Tycoon Night and Day 9,99 € -75% 2,49€ 19-janv Train Station Simulator 19,99 € -75% 4,99€ 19-janv Let’s Cook Together 18,99 € -75% 4,74€ 03-janv Them Bombs! 12,59 € -75% 3,14€ 03-janv Graceful Explosion Machine 12,99 € -75% 3,24€ 04-janv Levelhead 16,79 € -75% 4,19€ 10-janv The Pinball Wizard 7,99 € -75% 1,99€ 04-janv Battle Axe 27,99 € -75% 6,99€ 17-janv Pups & Purrs Animal Hospital 29,99 € -75% 7,49€ 17-janv Miles & Kilo 7,99 € -75% 1,99€ 17-janv The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories 24,99 € -75% 6,24€ 09-janv The Bug Butcher 7,99 € -75% 1,99€ 02-janv Jack ‘n’ Hat 7,99 € -75% 1,99€ 02-janv BFF or Die 7,99 € -75% 1,99€ 02-janv Lost Wing 7,99 € -75% 1,99€ 02-janv Traffix 4,99 € -75% 1,24€ 09-janv Niche – a genetics survival game 17,99 € -75% 4,49€ 09-janv The Company Man 19,99 € -75% 4,99€ 15-janv Ammo Pigs: Armed and Delicious 7,99 € -75% 1,99€ 18-janv Long Ago: A Puzzle Tale 3,99 € -75% 0,99€ 07-janv The Adventures of Elena Temple: Definitive Edition 3,99 € -75% 0,99€ 07-janv Zombo Buster Advance 3,99 € -75% 0,99€ 31-déc 10 Second Ninja X 9,00 € -75% 2,25€ 07-janv 2048 Battles 3,99 € -75% 0,99€ 14-janv The Escapists 2 19,99 € -75% 4,99€ 06-janv Moving Out 24,99 € -75% 6,24€ 06-janv Overcooked! 2 24,99 € -75% 6,24€ 06-janv Neon Abyss 19,99 € -75% 4,99€ 06-janv Neon Caves 3,99 € -75% 0,99€ 31-déc Solitaire TriPeaks Flowers 5,99 € -75% 1,49€ 16-janv Rigid Force Redux 19,99 € -75% 4,99€ 15-janv Pumpkin Jack 29,99 € -75% 7,49€ 15-janv Colt Canyon 14,99 € -75% 3,74€ 15-janv Alt-Frequencies 7,99 € -75% 1,99€ 05-janv Transcripted 7,99 € -75% 1,99€ 05-janv Ramp Car Racing 3,99 € -75% 0,99€ 14-janv It’s Puzzles: Wild Nature 8,00 € -75% 2,00€ 14-janv Super Loop Drive 3,99 € -75% 0,99€ 14-janv Miniature – The Story Puzzle 3,99 € -75% 0,99€ 14-janv Inner Voices 7,99 € -75% 1,99€ 14-janv Creepy Tale 2 14,99 € -75% 3,74€ 14-janv 9-Ball Pocket 5,99 € -75% 1,49€ 14-janv Creepy Tale 9,99 € -75% 2,49€ 14-janv Apparition 9,99 € -75% 2,49€ 14-janv Alder’s Blood: Definitive Edition 19,99 € -75% 4,99€ 14-janv Karma Knight 7,70 € -75% 1,92€ 04-janv Pancake Bar Tycoon 4,99 € -74% 1,29€ 17-janv Roombo: First Blood 4,99 € -73% 1,34€ 14-janv Fobia 9,99 € -70% 2,99€ 18-janv Neversong 14,49 € -70% 4,34€ 03-janv CrossCode 19,99 € -70% 5,99€ 04-janv Skellboy Refractured 20,00 € -70% 6,00€ 03-janv SpiritSphere DX 10,00 € -70% 3,00€ 03-janv Draw a Stickman: EPIC 2 6,99 € -70% 2,09€ 04-janv A Robot Named Fight 10,99 € -70% 3,29€ 04-janv Draw a Stickman EPIC 3 9,99 € -70% 2,99€ 04-janv Duke of Defense 13,99 € -70% 4,19€ 04-janv Ministry of Broadcast 14,99 € -70% 4,49€ 04-janv Draw a Stickman: EPIC 6,99 € -70% 2,09€ 04-janv Don’t Sink 8,99 € -70% 2,69€ 04-janv 夕鬼 零 Yuoni: Rises 10,99 € -70% 3,29€ 07-janv STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town 39,99 € -70% 11,99€ 17-janv Rune Factory 4 Special 29,99 € -70% 8,99€ 17-janv AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed 29,99 € -70% 8,99€ 17-janv Freedom Planet 14,99 € -70% 4,49€ 17-janv Fate/EXTELLA LINK 49,99 € -70% 14,99€ 17-janv ASSAULT GUNNERS HD EDITION 9,99 € -70% 2,99€ 17-janv Fate/EXTELLA: The Umbral Star 39,99 € -70% 11,99€ 17-janv Last Beat Enhanced 9,99 € -70% 2,99€ 20-janv Dyna Bomb 2 14,99 € -70% 4,49€ 20-janv Metaloid: Origin 6,99 € -70% 2,09€ 20-janv After Wave: Downfall 14,99 € -70% 4,49€ 20-janv Staxel 19,99 € -70% 5,99€ 03-janv Hell Blasters 12,49 € -70% 3,74€ 03-janv Q.U.B.E. 10th Anniversary 19,99 € -70% 5,99€ 11-janv Ghost Blade HD 14,99 € -70% 4,49€ 04-janv Mina & Michi 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv The Lost Light of Sisu 9,99 € -70% 2,99€ 09-janv Devastator 6,99 € -70% 2,09€ 02-janv Horned Knight 5,99 € -70% 1,79€ 02-janv Heal: Console Edition 5,99 € -70% 1,79€ 04-janv Dissolved – Chapter One 9,99 € -70% 2,99€ 09-janv Kiai Resonance 4,99 € -70% 1,49€ 09-janv Railed Up 5,99 € -70% 1,79€ 09-janv Divine Ascent 4,99 € -70% 1,49€ 09-janv Chiki-Chiki Boxy Racers 9,99 € -70% 2,99€ 12-janv TINY METAL 13,99 € -70% 4,19€ 12-janv The Midnight Sanctuary 9,99 € -70% 2,99€ 12-janv Tokyo Dark – Remembrance – 17,99 € -70% 5,39€ 12-janv BATTLLOON 5,99 € -70% 1,79€ 12-janv Necrosphere Deluxe 7,99 € -70% 2,39€ 12-janv Ravensword: Shadowlands 6,99 € -70% 2,09€ 04-janv Forgotten Hill Disillusion 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Gardener’s Path 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Taqoban 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Orbibot 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Syrup and The Ultimate Sweet 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Super Destronaut: Land Wars 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Twin Robots: Ultimate Edition 7,99 € -70% 2,39€ 04-janv Bone Marrow 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Delta Squad 5,99 € -70% 1,79€ 04-janv Trails and Traces: The Tomb of Thomas Tew 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Mages and Treasures 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Tamiku 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Zeroptian Invasion 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Loopindex 4,99 € -70% 1,49€ 04-janv Kansei: The Second Turn HD 7,99 € -70% 2,39€ 04-janv Must Dash Amigos 5,59 € -70% 1,67€ 18-janv Game Tengoku CruisinMix Special 24,89 € -70% 7,46€ 04-janv Hot Gimmick Cosplay-jong 17,11 € -70% 5,13€ 04-janv Mech Armada 19,99 € -70% 5,99€ 08-janv Death Road to Canada 14,99 € -70% 4,49€ 09-janv Spy Chameleon 9,99 € -70% 2,99€ 07-janv Super Sports Blast 24,99 € -70% 7,49€ 07-janv Turrican Anthology Vol. I 34,99 € -70% 10,49€ 02-janv Turrican Anthology Vol. II 34,99 € -70% 10,49€ 02-janv Turrican Flashback 29,99 € -70% 8,99€ 02-janv Story of a Gladiator 9,99 € -70% 2,99€ 07-janv Dark Quest 3 17,99 € -70% 5,39€ 07-janv Dark Quest 2 9,99 € -70% 2,99€ 07-janv Kingdom Rush 9,99 € -70% 2,99€ 31-déc Kingdom Rush Origins 12,99 € -70% 3,89€ 31-déc Kingdom Rush Frontiers 9,99 € -70% 2,99€ 31-déc The Keep 17,99 € -70% 5,39€ 14-janv Chameleon Run Deluxe Edition 5,99 € -70% 1,79€ 14-janv Jim is Moving Out! 12,99 € -70% 3,89€ 14-janv My Universe – School Teacher 39,99 € -70% 11,99€ 05-janv My Universe – Doctors & Nurses 39,99 € -70% 11,99€ 05-janv Gigapocalypse 9,99 € -70% 2,99€ 15-janv Instant Sports 14,99 € -70% 4,49€ 05-janv Kill The Bad Guy 6,99 € -70% 2,09€ 05-janv Out of Space: Couch Edition 9,99 € -70% 2,99€ 05-janv Instant Sports Summer Games 19,99 € -70% 5,99€ 05-janv Sky Races 3,49 € -70% 1,04€ 14-janv Plumber Puzzles 3,99 € -70% 1,19€ 14-janv Blood will be Spilled 5,99 € -70% 1,79€ 14-janv Salad Bar Tycoon 4,99 € -70% 1,49€ 14-janv Youropa 14,99 € -67% 4,94€ 03-janv World Soccer Kid 2,99 € -67% 0,99€ 16-janv Nature 2,99 € -67% 0,99€ 16-janv Dragon Question 3,00 € -67% 0,99€ 16-janv Retro City Rampage DX 14,99 € -67% 4,99€ 10-janv Catlateral Damage: Remeowstered 12,99 € -67% 4,33€ 04-janv Crashlands 14,99 € -67% 4,94€ 10-janv Golf Story 14,99 € -67% 4,94€ 04-janv Lament of the Yuppie 31,00 € -67% 10,31€ 10-janv My Lovely Daughter 14,99 € -67% 4,99€ 10-janv Ori and the Will of the Wisps 29,99 € -67% 9,89€ 03-janv Ori and the Blind Forest: Definitive Edition 19,99 € -67% 6,59€ 03-janv Space Lines: A Puzzle Arcade Game 5,99 € -67% 1,99€ 16-janv Safety First! 2,99 € -67% 0,99€ 15-janv Jim’s Adventure 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Rail Trail 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Pipes Master 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Detective Inspector: Mysterious Clues 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Bounce Journey 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Foxy’s Coin Hunt 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Cake Laboratory 2,99 € -67% 0,99€ 04-janv Rollin’ Eggz 2,99 € -67% 0,99€ 04-janv One Person Story 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Skull Rogue 2,99 € -67% 0,99€ 14-janv Penko Park 12,99 € -66% 4,41€ 04-janv Overcooked! All You Can Eat 39,99 € -66% 13,59€ 06-janv State of Anarchy: Master of Mayhem 7,99 € -66% 2,71€ 05-janv SkyTime 2,99 € -66% 1,01€ 05-janv Grass Cutter – Mutated Lawns 6,99 € -66% 2,37€ 05-janv Vasilis 4,99 € -66% 1,69€ 05-janv Sigi – A Fart for Melusina 4,99 € -66% 1,69€ 05-janv Grab the Bottle 4,99 € -66% 1,69€ 05-janv Energy Balance 2,99 € -66% 1,01€ 05-janv Deep Ones 4,99 € -66% 1,69€ 05-janv One Eyed Kutkh 4,99 € -66% 1,69€ 05-janv Energy Cycle 2,99 € -66% 1,01€ 05-janv OVIVO 6,99 € -66% 2,37€ 05-janv Crashbots 9,99 € -66% 3,39€ 05-janv Metropolis: Lux Obscura 7,99 € -66% 2,71€ 05-janv Energy Invasion 2,99 € -66% 1,01€ 05-janv Planet RIX-13 4,99 € -66% 1,69€ 05-janv Beholder 2 14,99 € -65% 5,24€ 03-janv Distrust 11,99 € -65% 4,19€ 03-janv Do Not Feed the Monkeys 12,99 € -65% 4,54€ 03-janv Little Noah: Scion of Paradise 14,99 € -65% 5,24€ 05-janv Crime Busters: Strike Area 16,99 € -65% 5,94€ 14-janv Dead Rain: New Zombie Virus 11,99 € -65% 4,19€ 14-janv Counter Recon 2: The New War 16,99 € -65% 5,94€ 14-janv Haunted Zombie Slaughter 16,99 € -65% 5,94€ 14-janv Feather 8,99 € -65% 3,14€ 14-janv TRIOS – lofi beats / numbers to chill to 6,99 € -65% 2,44€ 14-janv Another Lost Phone: Laura’s Story 5,99 € -65% 2,09€ 05-janv Lethis – Path of Progress 19,99 € -65% 6,99€ 05-janv Linelight 9,99 € -65% 3,49€ 05-janv Alba: A Wildlife Adventure 19,99 € -65% 6,99€ 05-janv A Normal Lost Phone 5,99 € -65% 2,09€ 05-janv Iris and the Giant 14,99 € -65% 5,24€ 05-janv Ghost of a Tale 24,99 € -65% 8,74€ 05-janv ScourgeBringer 16,99 € -65% 5,94€ 05-janv Halftime Heroes 4,99 € -65% 1,74€ 04-janv Flippin Kaktus 11,99 € -65% 4,19€ 14-janv Cyjin: The Cyborg Ninja 9,99 € -65% 3,49€ 14-janv Nova-111 9,99 € -65% 3,49€ 14-janv Destropolis 5,99 € -65% 2,09€ 14-janv Primal Light 14,99 € -65% 5,24€ 14-janv Master Spy 9,99 € -65% 3,49€ 14-janv Zombie Raft 4,99 € -65% 1,74€ 14-janv Basketball Pinball 2,99 € -63% 1,10€ 14-janv Clan N 14,99 € -60% 5,99€ 08-janv Cyanide & Happiness – Freakpocalypse (Episode 1) 19,99 € -60% 7,99€ 03-janv Super Crush KO 14,99 € -60% 5,99€ 04-janv Darkest Dungeon 21,99 € -60% 8,79€ 28-déc Phoenotopia : Awakening 19,99 € -60% 7,99€ 04-janv Owlboy 22,99 € -60% 9,19€ 04-janv Corpse Party: Blood Drive 19,99 € -60% 7,99€ 17-janv STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town 39,99 € -60% 15,99€ 17-janv Loop8: Summer of Gods 49,99 € -60% 19,99€ 17-janv Rune Factory 5 49,99 € -60% 19,99€ 17-janv No More Heroes 19,99 € -60% 7,99€ 17-janv No More Heroes 2: Desperate Struggle 19,99 € -60% 7,99€ 17-janv RPG Time: The Legend of Wright 29,99 € -60% 11,99€ 11-janv Gearshifters 26,99 € -60% 10,79€ 17-janv RICO: London 29,99 € -60% 11,99€ 17-janv Final Vendetta 24,99 € -60% 9,99€ 17-janv Book Quest 6,99 € -60% 2,79€ 04-janv Super Jagger Bomb 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Spacewing War 6,99 € -60% 2,79€ 04-janv Venus: Improbable Dream 9,99 € -60% 3,99€ 04-janv Batu Ta Batu 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv Castle Of Pixel Skulls 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv Inferno 2 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv Back to Bed 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv A Pretty Odd Bunny 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv Shukuchi Ninja 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv President F.net 4,99 € -60% 1,99€ 09-janv Samurai Defender: Ninja Warfare 7,99 € -60% 3,19€ 09-janv Slime Tactics 9,99 € -60% 3,99€ 09-janv Spider Solitaire F 5,00 € -60% 2,00€ 09-janv Dark Witch Music Episode: Rudymical 8,00 € -60% 3,20€ 09-janv Ninja Striker! 3,99 € -60% 1,59€ 09-janv Witch & Hero 4,99 € -60% 1,99€ 09-janv SubaraCity 5,00 € -60% 2,00€ 09-janv Alchemic Dungeons DX 7,99 € -60% 3,19€ 09-janv Lanota 14,99 € -60% 5,99€ 09-janv Fairune Collection 9,99 € -60% 3,99€ 09-janv Witch & Hero 2 4,99 € -60% 1,99€ 09-janv KAMIKO 4,99 € -60% 1,99€ 09-janv World Tree Marché 11,99 € -60% 4,79€ 09-janv Ambition of the Slimes 5,00 € -60% 2,00€ 09-janv Captain StarONE 9,99 € -60% 3,99€ 09-janv DEEMO 29,99 € -60% 11,99€ 09-janv VOEZ 20,99 € -60% 8,39€ 09-janv Cytus α 49,99 € -60% 19,99€ 09-janv IMPLOSION 12,00 € -60% 4,80€ 09-janv Neon Junctions 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Iron Snout 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Mekabolt 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Milo’s Quest 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv InkSplosion 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Gun Crazy 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Neon Souls 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Heroes Trials 5,99 € -60% 2,39€ 04-janv Jack N’ Jill DX 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Roll The Cat 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Wild West Crops 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Mrs.Cat Between Worlds 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Himno 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Rabisco+ 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Takorita Meets Fries 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Reminiscence in the Night 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Blind Men 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Ord. 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Golf Zero 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv The Legend of the Dragonflame Highschool Collection 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Access Denied 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Micetopia 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv One Escape 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv One Night Stand 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Pets at Work 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Reed Remastered 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Jisei: The First Case HD 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Gravity Duck 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv The Dark Prophecy 9,99 € -60% 3,99€ 04-janv Legend of the Skyfish 7,99 € -60% 3,19€ 04-janv BRIGANDINE The Legend of Runersia 49,99 € -60% 19,99€ 05-janv Magicians’ Chase : Missing Curry Recipe 7,49 € -60% 2,99€ 28-déc Escape Game – FORT BOYARD 2022 29,99 € -60% 11,99€ 18-janv Tandem : A Tale of Shadows 14,99 € -60% 5,99€ 31-déc Out of Line 9,99 € -60% 3,99€ 31-déc Jump King 12,99 € -60% 5,19€ 09-janv Fates of Ort 12,49 € -60% 4,99€ 07-janv Cecconoid 6,00 € -60% 2,40€ 07-janv Cardful Planning 6,00 € -60% 2,40€ 07-janv Millie and Molly 6,00 € -60% 2,40€ 07-janv Destructivator SE 6,00 € -60% 2,40€ 07-janv Word Forward 6,00 € -60% 2,40€ 07-janv Animal Puzzle Cats 4,99 € -60% 1,99€ 17-janv Ekstase 19,99 € -60% 7,99€ 31-déc Legion of Doom 4,99 € -60% 1,99€ 15-janv Dungeon of Crawl 4,99 € -60% 1,99€ 15-janv Mermaid Castle 4,99 € -60% 1,99€ 15-janv Super Star Blast 4,99 € -60% 1,99€ 27-déc Radon Break 6,99 € -60% 2,79€ 27-déc M.A.C.E. Space Shooter 4,99 € -60% 1,99€ 27-déc Spencer 6,99 € -60% 2,79€ 27-déc Pyramid Quest 9,99 € -60% 3,99€ 27-déc Asterix & Obelix XXL: Romastered 39,99 € -60% 15,99€ 05-janv My Universe – Green Adventure: Farmer’s Friends 39,99 € -60% 15,99€ 05-janv XIII 39,99 € -60% 15,99€ 05-janv Asterix & Obelix XXXL : The Ram From Hibernia 49,99 € -60% 19,99€ 05-janv Abandon Ship 24,99 € -60% 9,99€ 05-janv BAFL – Brakes Are For Losers 4,99 € -60% 1,99€ 05-janv Bury me, my Love 4,99 € -60% 1,99€ 05-janv Momonga Pinball Adventures 5,99 € -60% 2,39€ 05-janv Raining Blobs 8,99 € -60% 3,59€ 05-janv Healer’s Quest 14,99 € -60% 5,99€ 05-janv Double Kick Heroes 21,99 € -60% 8,79€ 05-janv Astrologaster 9,99 € -60% 3,99€ 05-janv War of Ships 2,49 € -60% 0,99€ 14-janv Corner Driver 2,49 € -60% 0,99€ 14-janv FerroSlug 5,67 € -60% 2,26€ 04-janv PLOID SAGA 11,99 € -60% 4,79€ 04-janv Super Mabus Mania 6,78 € -60% 2,71€ 04-janv PLOID 2,99 € -60% 1,19€ 04-janv NAPE RETROVERSE COLLECTION 6,99 € -60% 2,79€ 04-janv Reknum Cheri Dreamland 6,99 € -60% 2,79€ 04-janv Reknum DX 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Glam 4,99 € -60% 1,99€ 27-déc CORPSE FACTORY 16,99 € -60% 6,79€ 05-janv GemaBoy Zero Origins 12,34 € -60% 4,93€ 04-janv Sudoku Master – Classic Sudoku 4,99 € -60% 1,99€ 05-janv NinNinDays 6,59 € -60% 2,63€ 10-janv Prison Princess 16,79 € -60% 6,71€ 10-janv NekoMiko 8,19 € -60% 3,27€ 10-janv TroubleDays 6,59 € -60% 2,63€ 10-janv Livestream: Escape from Hotel Izanami 16,79 € -60% 6,71€ 10-janv KukkoroDays 6,59 € -60% 2,63€ 10-janv Railways 4,99 € -60% 1,99€ 02-janv Package Inc 4,99 € -60% 1,99€ 04-janv Will You Snail? 14,99 € -60% 5,99€ 14-janv Sports & Adventure Pinball 14,99 € -60% 5,99€ 14-janv Steve Jackson’s Sorcery! 24,99 € -60% 9,99€ 14-janv Punch a Bunch 14,99 € -60% 5,99€ 14-janv Moorhuhn Kart 2 19,99 € -60% 7,99€ 14-janv Word Quest 2,99 € -57% 1,30€ 14-janv Samurai Warrior 2,29 € -57% 0,99€ 14-janv 100 Doors Games: School Escape 8,99 € -56% 3,99€ 05-janv Math Fight – Multiplayer Game 4,50 € -56% 1,99€ 05-janv METAL DOGS 20,00 € -55% 9,00€ 08-janv Severed Steel 24,99 € -55% 11,24€ 08-janv The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition 39,99 € -55% 17,99€ 05-janv Astria Ascending 39,99 € -55% 17,99€ 05-janv Guild of Ascension 16,99 € -55% 7,64€ 05-janv Ashwalkers 19,99 € -55% 8,99€ 05-janv Coloring Book for Adults 14,99 € -53% 6,99€ 05-janv Spelunky 2 19,99 € -50% 9,99€ 04-janv Spelunky 9,99 € -50% 4,99€ 04-janv Doodle World Deluxe 9,99 € -50% 4,99€ 04-janv Orebody: Binder’s Tale 9,99 € -50% 4,99€ 04-janv Montezuma’s Revenge: 8-Bit Edition 10,99 € -50% 5,49€ 04-janv Yeah Yeah Beebiss II 8,99 € -50% 4,49€ 04-janv PING REDUX 4,49 € -50% 2,24€ 04-janv Tropico 6 49,99 € -50% 24,99€ 17-janv HexaWars 9,19 € -50% 4,59€ 04-janv Skull Island: Rise of Kong 39,99 € -50% 19,99€ 10-janv Splotches 7,99 € -50% 3,99€ 01-janv Wonder Boy Anniversary Collection 49,99 € -50% 24,99€ 03-janv Root 17,22 € -50% 8,61€ 04-janv Sagrada 15,99 € -50% 7,99€ 04-janv Raiders of the North Sea 17,99 € -50% 8,99€ 04-janv Quadle 6,99 € -50% 3,49€ 01-janv Space Avenger: Empire of Nexx 12,49 € -50% 6,24€ 01-janv Xenogunner 12,49 € -50% 6,24€ 01-janv WE ARE DOOMED 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv HYPER METEOR 8,99 € -50% 4,49€ 04-janv Fight Crab 19,99 € -50% 9,99€ 04-janv Work from Home 19,99 € -50% 9,99€ 11-janv Pickleball Smash 39,99 € -50% 19,99€ 10-janv Forest Crash Party 27,00 € -50% 13,50€ 09-janv Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol 12,49 € -50% 6,24€ 03-janv TURN TACK 12,29 € -50% 6,14€ 11-janv Pillars of Dust 5,69 € -50% 2,84€ 07-janv Railway Islands – Puzzle 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Chess Brain: Dark Troops 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Zen Chess Collection 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Chameneon 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Trinity Trigger 49,99 € -50% 24,99€ 17-janv Midnight is Lost 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Doomed to Hell 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv SAOMI 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Dungeon Color 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Puzzletronics: Digital Infinite 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Hidden Shapes: Animals + Lovely Cats 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Alice in Wonderland – A jigsaw puzzle tale 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv My Little Prince – A jigsaw puzzle tale 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Gemini 1,99 € -50% 0,99€ 10-janv Dog’s Donuts 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv VASARA Collection 9,99 € -50% 4,99€ 10-janv Host 714 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Hidden Shapes: Black Skull + Old West 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Geometric Feel the Beats 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Sokolor 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Josh Journey: Darkness Totems 13,99 € -50% 6,99€ 10-janv Knockout Home Fitness 39,99 € -50% 19,99€ 17-janv Bricky to Me 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Space Elite Force II 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Tinker Racers 2,49 € -50% 1,24€ 10-janv Cat Slide Tiles 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Tinhead (QUByte Classics) 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv In Extremis DX 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Milli & Greg 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv The Tale of Clouds and Wind (QUByte Classics) 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Missing Features: 2D 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Legendary Heroes 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Spooky Chase 2,49 € -50% 1,24€ 10-janv Chess Knights: Shinobi 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Sokocat – Combo 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Puzzle Car 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Daylife in Japan – Animated Jigsaw Puzzle Series 1,99 € -50% 0,99€ 10-janv Space Elite Force 2,99 € -50% 1,49€ 10-janv Fluffy Cubed 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv How Buddy’s parents met 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Dogurai 4,99 € -50% 2,49€ 10-janv Magicolors 1,99 € -50% 0,99€ 10-janv Knight’s Retreat 1,99 € -50% 0,99€ 10-janv Chess Knights: Viking Lands 1,99 € -50% 0,99€ 10-janv Flatland: Prologue 1,99 € -50% 0,99€ 10-janv Gerritory 7,50 € -50% 3,75€ 04-janv Da Da Daungo 13,00 € -50% 6,50€ 09-janv Ghosts and Apples 9,99 € -50% 4,99€ 20-janv Treasures of The Roman Empire 6,99 € -50% 3,49€ 20-janv Shootvaders: The Beginning 6,99 € -50% 3,49€ 20-janv Dyna Bomb 3,99 € -50% 1,99€ 20-janv The Skylia Prophecy 6,99 € -50% 3,49€ 20-janv Rusty Spout Rescue Adventure 6,99 € -50% 3,49€ 20-janv W.A.R.P. 4,99 € -50% 2,49€ 20-janv Ghost Sweeper 4,99 € -50% 2,49€ 20-janv Escape String 6,99 € -50% 3,49€ 20-janv OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK 24,99 € -50% 12,49€ 04-janv Hippo: Little Red Riding Hood 4,99 € -50% 2,49€ 28-déc Repit 3,99 € -50% 1,99€ 28-déc Draw Rider Remake 4,99 € -50% 2,49€ 28-déc Hentai Project 3,99 € -50% 1,99€ 28-déc 1997 9,99 € -50% 4,99€ 28-déc 911: Cannibal 3,99 € -50% 1,99€ 28-déc Bunker 21 Extended Edition 4,99 € -50% 2,49€ 28-déc Live Factory 4,99 € -50% 2,49€ 28-déc Soviet Project 3,99 € -50% 1,99€ 28-déc Hentai Tales Vol. 1 3,99 € -50% 1,99€ 28-déc Hentai Tales Vol. 2 3,99 € -50% 1,99€ 28-déc DreamWorks Trolls Remix Rescue 49,99 € -50% 24,99€ 10-janv NASCAR Arcade Rush 49,99 € -50% 24,99€ 10-janv Avatar The Last Airbender: Quest for Balance 49,99 € -50% 24,99€ 10-janv Ruvato : Original Complex 12,29 € -50% 6,14€ 11-janv Slime Rancher: Plortable Edition 20,99 € -50% 10,49€ 19-janv Endless Memories 19,99 € -50% 9,99€ 01-janv Inexistence Rebirth 7,49 € -50% 3,74€ 01-janv Ultionus: A Tale of Petty Revenge 7,99 € -50% 3,99€ 27-déc Mystik Belle Enchanted Edition 12,99 € -50% 6,49€ 27-déc Undead Darlings ~no cure for love~ 29,99 € -50% 14,99€ 04-janv A Magical High School Girl 13,00 € -50% 6,50€ 04-janv My Girlfriend is a Mermaid!? 24,99 € -50% 12,49€ 04-janv DreamWorks All-Star Kart Racing 39,99 € -50% 19,99€ 10-janv TTV2 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Please, Don’t Touch Anything 9,99 € -50% 4,99€ 09-janv Please, Don’t Touch Anything: Classic 4,99 € -50% 2,49€ 09-janv Unlock the King 2 3,99 € -50% 1,99€ 10-janv Dungeons of Aether 14,99 € -50% 7,49€ 04-janv Rivals of Aether 29,99 € -50% 14,99€ 04-janv Kyle is Famous: Complete Edition 12,50 € -50% 6,25€ 04-janv Shinobi Spirits S: Legend of Heroes 7,39 € -50% 3,69€ 18-janv STARSHIP AVENGER Operation: Take Back Earth 3,99 € -50% 1,99€ 18-janv Ankh Guardian – Treasure of the Demon’s Temple 6,59 € -50% 3,29€ 18-janv JEWEL WARS 8,99 € -50% 4,49€ 18-janv Red’s Kingdom 9,99 € -50% 4,99€ 17-janv Clive ‘N’ Wrench 28,99 € -50% 14,49€ 17-janv Undernauts: Labyrinth of Yomi 44,99 € -50% 22,49€ 17-janv Storm In A Teacup 2,99 € -50% 1,49€ 17-janv Missile Dancer 9,99 € -50% 4,99€ 10-janv Raging Blasters 13,89 € -50% 6,94€ 10-janv GEMINI ARMS 9,99 € -50% 4,99€ 10-janv Decay of Logos 19,99 € -50% 9,99€ 02-janv Blacksmith of the Sand Kingdom 19,99 € -50% 9,99€ 10-janv Mixolumia 15,00 € -50% 7,50€ 10-janv Belle Boomerang 7,26 € -50% 3,63€ 04-janv TOEM 17,99 € -50% 8,99€ 03-janv RPGolf Legends 29,99 € -50% 14,99€ 10-janv Chronus Arc 12,99 € -50% 6,49€ 10-janv Citizens Unite!: Earth x Space 29,99 € -50% 14,99€ 10-janv Treasures of the Aegean 19,99 € -50% 9,99€ 17-janv RunBean Galactic 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv My Lovely Wife 14,99 € -50% 7,49€ 10-janv The Legend of Tianding 19,99 € -50% 9,99€ 10-janv Hatup 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Canfield Solitaire Collection 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv Video Poker Collection 8,99 € -50% 4,49€ 04-janv Spider Solitaire Collection 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv Forty Thieves Solitaire Collection 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv Hexxagon – Board Game 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv MazezaM – Puzzle Game 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Deuces Wild – Video Poker 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Joker Poker – Video Poker 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Klondike Solitaire Collection 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv Push the Box – Puzzle Game 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Dominate – Board Game 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv Jacks or Better – Video Poker 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Infection – Board Game 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv FreeCell Solitaire Collection 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv De: Yabatanien 12,99 € -50% 6,49€ 10-janv Assault ChaingunS KM 9,99 € -50% 4,99€ 10-janv EAGLETALON vs. HORDE OF THE FLIES 8,99 € -50% 4,49€ 10-janv TETRA 9,99 € -50% 4,99€ 10-janv TOUHOU Spell Bubble 49,99 € -50% 24,99€ 09-janv Pretty Girls Mahjong Solitaire 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv LOST EPIC 19,39 € -50% 9,69€ 04-janv EARTH WARS 4,00 € -50% 2,00€ 04-janv Pretty Girls Klondike Solitaire 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv MELTY BLOOD: TYPE LUMINA 49,99 € -50% 24,99€ 10-janv ACA NEOGEO WORLD HEROES 2 JET 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv Arcade Archives SEICROSS 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv Arcade Archives HACHA MECHA FIGHTER 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv ACA NEOGEO METAL SLUG 2 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv Arcade Archives SABOTEN BOMBERS 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN III 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv KORG Gadget 38,99 € -50% 19,49€ 08-janv Arcade Archives RABIO LEPUS 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv ACA NEOGEO BLUE’S JOURNEY 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv Arcade Archives XX MISSION 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv ACA NEOGEO AERO FIGHTERS 2 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv Hades 24,99 € -50% 12,49€ 04-janv Rise of Fox Hero 4,99 € -50% 2,49€ 02-janv Formula Bit Racing DX 4,99 € -50% 2,49€ 02-janv ACA NEOGEO REAL BOUT FATAL FURY 6,99 € -50% 3,49€ 05-janv JDM Racing – 2 4,99 € -50% 2,49€ 19-janv Red Bow 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv A HERO AND A GARDEN 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv EvilUP 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv A YEAR OF SPRINGS 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Avenging Spirit 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv Gynoug 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv Ultra Hat Dimension 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Super Box Land Demake 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Super Weekend Mode 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Working Hard Collection 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Paradox Soul 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Super Wiloo Demake 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv LoveChoice 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Go! Go! PogoGirl 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Warlock’s Tower 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv HellGunner 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Super Destronaut DX 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Gutwhale 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Death Becomes You 7,99 € -50% 3,99€ 04-janv Gleylancer 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv Sephonie 19,99 € -50% 9,99€ 04-janv Virtuous Western 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Moto Roader MC 5,99 € -50% 2,99€ 04-janv Bumballon 4,99 € -50% 2,49€ 04-janv Aquadine 19,99 € -50% 9,99€ 04-janv Lootbox Lyfe+ 9,99 € -50% 4,99€ 04-janv Old Man’s Journey 9,99 € -50% 4,99€ 19-janv Gibbon: Beyond the Trees 13,99 € -50% 6,99€ 19-janv Flat Heroes 9,99 € -50% 4,99€ 19-janv A Place for the Unwilling 14,99 € -50% 7,49€ 19-janv Prizma Puzzle Prime 4,99 € -50% 2,49€ 05-janv Super Ninja Miner 4,49 € -50% 2,24€ 05-janv Lost Snowmen 4,99 € -50% 2,49€ 05-janv Pronty 14,99 € -50% 7,49€ 05-janv Guardian Force – Saturn Tribute 14,99 € -50% 7,49€ 04-janv COTTOn 2 – Saturn Tribute 14,99 € -50% 7,49€ 04-janv Abarenbo Tengu & Zombie Nation 11,99 € -50% 5,99€ 04-janv COTTOn Boomerang – Saturn Tribute 14,99 € -50% 7,49€ 04-janv Kickback Slug: Cosmic Courier 13,99 € -50% 6,99€ 02-janv Cellular Harvest 6,99 € -50% 3,49€ 02-janv CAN ANDROIDS SURVIVE 9,59 € -50% 4,79€ 02-janv Aperion Cyberstorm 8,89 € -50% 4,44€ 02-janv Double Pug Switch 4,39 € -50% 2,19€ 02-janv CAN ANDROIDS PRAY:BLUE 6,39 € -50% 3,19€ 02-janv Untitled Goose Game 19,99 € -50% 9,99€ 17-janv Dinobreak 19,99 € -50% 9,99€ 15-janv Battle Brothers – A Turn Based Tactical RPG 27,99 € -50% 13,99€ 09-janv Moving Out 2 29,99 € -50% 14,99€ 02-janv Jitsu Squad 29,99 € -50% 14,99€ 02-janv Super Soccer Blast: America VS Europe 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Lifeslide 14,99 € -50% 7,49€ 31-déc Sakura Succubus 2 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura MMO 2 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Would you like to run an idol cafe? 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura Succubus 6 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura Succubus 3 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Double Shot Gals 4,99 € -50% 2,49€ 07-janv Sakura Angels 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura Succubus 5 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Elves Christmas Hentai Puzzle 2,99 € -50% 1,49€ 07-janv Inside Her (bedroom) 2,99 € -50% 1,49€ 07-janv Crystal Goddess 5,99 € -50% 2,99€ 07-janv Beach Bounce Remastered 8,99 € -50% 4,49€ 07-janv Sakura Succubus 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura MMO 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura Nova 14,99 € -50% 7,49€ 07-janv Sakura Swim Club 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Furry Hentai Tangram 2,99 € -50% 1,49€ 07-janv Sakura Spirit 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Would you like to run an idol cafe? 2 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Highschool Romance 12,99 € -50% 6,49€ 07-janv Sable’s Grimoire 14,99 € -50% 7,49€ 07-janv The Awakening of Mummies 2,99 € -50% 1,49€ 31-déc The Marauder Chronicles: Curse Over Valdria 4,99 € -50% 2,49€ 07-janv Sakura Cupid 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Sakura Fantasy 9,99 € -50% 4,99€ 07-janv Legends of Talia: Arcadia 2,99 € -50% 1,49€ 07-janv Witch College Bundle 8,99 € -50% 4,49€ 07-janv Hokko Life 19,99 € -50% 9,99€ 06-janv Killer Frequency 24,99 € -50% 12,49€ 06-janv Santa´s Monster Shootout 1,99 € -50% 0,99€ 27-déc Balance Blox 2,99 € -50% 1,49€ 27-déc Perry Pig Jump 2,99 € -50% 1,49€ 27-déc Bubble Shooter DX 2,99 € -50% 1,49€ 27-déc Marble Power Blast 2,99 € -50% 1,49€ 27-déc Swamp Defense 2 2,99 € -50% 1,49€ 27-déc Stranded Deep 24,99 € -50% 12,49€ 16-janv Promesa 4,99 € -50% 2,49€ dans 26 heures. Cuccchi 7,99 € -50% 3,99€ dans 26 heures. A Sketchbook About Her Sun 4,99 € -50% 2,49€ dans 26 heures. Will Die Alone 4,99 € -50% 2,49€ dans 26 heures. Mermaid Castle 2 9,99 € -50% 4,99€ 15-janv Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case 39,99 € -50% 19,99€ 15-janv Réussir : Code de la Route (French Highway Code) 29,99 € -50% 14,99€ 15-janv Garfield Lasagna Party 39,99 € -50% 19,99€ 15-janv NEW Joe & Mac – Caveman Ninja 29,99 € -50% 14,99€ 15-janv Hell Pie 24,99 € -50% 12,49€ 15-janv Dr. Fetus’ Mean Meat Machine 9,99 € -50% 4,99€ 15-janv Instant Sports Winter Games 24,99 € -50% 12,49€ 05-janv Menseki: Area Maze Search 4,99 € -50% 2,49€ 08-janv Red Colony 6,99 € -50% 3,49€ 08-janv KnifeBoy Rebooted 12,99 € -50% 6,49€ 08-janv Menseki: Area Maze puzzles 5,00 € -50% 2,50€ 08-janv Crazy BMX World 3,00 € -50% 1,50€ 08-janv Red Colony 2 6,99 € -50% 3,49€ 08-janv Menseki Genius 5,00 € -50% 2,50€ 08-janv Red Colony 3 6,99 € -50% 3,49€ 08-janv S.U.M. – Slay Uncool Monsters 4,99 € -50% 2,49€ 26-déc Pixel Boy – Lost in the Castle 4,50 € -50% 2,25€ 11-janv Virtual Piano 9,99 € -50% 4,99€ 05-janv Pixel Art Coloring Book 9,99 € -50% 4,99€ 05-janv Snake Game 3,99 € -50% 1,99€ 05-janv Fantasy Tavern Sextet -Vol.3 Postlude Days- 6,59 € -50% 3,29€ 10-janv Fantasy Tavern Sextet -Vol.2 Adventurer’s Days- 6,59 € -50% 3,29€ 10-janv Fantasy Tavern Sextet -Vol.1 New World Days- 6,59 € -50% 3,29€ 10-janv King Jister 3 5,99 € -50% 2,99€ 11-janv NinNinDays2 8,19 € -50% 4,09€ 10-janv The Future You’ve Been Dreaming Of 14,99 € -50% 7,49€ 10-janv IdolDays 6,59 € -50% 3,29€ 10-janv Just Black Jack 1,99 € -50% 0,99€ 14-janv World War: Combat Guardian 16,99 € -45% 9,34€ 14-janv World War: Prologue 16,99 € -45% 9,34€ 14-janv Bunker Life 16,99 € -45% 9,34€ 14-janv Pompom: The Great Space Rescue 9,99 € -45% 5,49€ 05-janv Before I Forget 7,99 € -45% 4,39€ 05-janv Artifact Adventure Gaiden DX 8,99 € -40% 5,39€ 04-janv World for Two 10,99 € -40% 6,59€ 04-janv Death’s Gambit: Afterlife 19,99 € -40% 11,99€ 03-janv OU 19,50 € -40% 11,70€ 20-janv HARDCORE MECHA 19,99 € -40% 11,99€ 03-janv Nickelodeon All-Star Brawl 2 49,99 € -40% 29,99€ 10-janv Brave Bow Archer: Princess Rescue Simulator! 9,99 € -40% 5,99€ 07-janv Fight of Gods 11,29 € -40% 6,77€ 04-janv Haiku, the Robot 18,99 € -40% 11,39€ 03-janv Jelly Fruits Adventure: Magic Match 3 Puzzle 9,99 € -40% 5,99€ 07-janv Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition 39,99 € -40% 23,99€ 04-janv Voxelgram 6,59 € -40% 3,95€ 04-janv A Light in the Dark 19,99 € -40% 11,99€ 04-janv WORLD END ECONOMiCA ~complete~ 24,99 € -40% 14,99€ 04-janv Curse Crackers: For Whom the Belle Toils 14,99 € -40% 8,99€ 04-janv PSYCHIC 5: ETERNAL 20,00 € -40% 12,00€ 11-janv Mom Hid My Game! 4,99 € -40% 2,99€ 10-janv Mom Hid My Game! 2 4,99 € -40% 2,99€ 10-janv My Brother Ate My Pudding! 4,99 € -40% 2,99€ 10-janv Hide & Dance! 4,99 € -40% 2,99€ 10-janv Pocket Witch 4,99 € -40% 2,99€ 04-janv GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!! 59,99 € -40% 35,99€ 08-janv Angels of Death 12,49 € -40% 7,49€ 19-janv Neko Rescue Tale 4,99 € -40% 2,99€ 04-janv Shalnor Legends 2: Trials of Thunder 14,99 € -40% 8,99€ 05-janv Ashina: The Red Witch 9,99 € -40% 5,99€ 04-janv Embraced By Autumn 18,99 € -40% 11,39€ 04-janv BATSUGUN Saturn Tribute Boosted 29,99 € -40% 17,99€ 04-janv DARIUSBURST CS CORE + TAITO/SEGA Pack 29,99 € -40% 17,99€ 05-janv GUNBARICH 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv Elevator Action -Returns- S-Tribute 14,99 € -40% 8,99€ 04-janv STRIKERS1945 II 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv STRIKERS 1945 III 8,99 € -40% 5,39€ 04-janv GUNBIRD2 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv Samurai Aces III: Sengoku Cannon 8,99 € -40% 5,39€ 04-janv Puzzle Bobble 2X/BUST-A-MOVE 2 Arcade Edition & Puzzle Bobble 3/BUST-A-MOVE 3 S-Tribute 14,99 € -40% 8,99€ 04-janv SOL DIVIDE -SWORD OF DARKNESS- 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv Layer Section & Galactic Attack S-Tribute 27,99 € -40% 16,79€ 04-janv GUNBIRD 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv STRIKERS1945 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv ZERO GUNNER 2- 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv Cleopatra Fortune S-Tribute 14,99 € -40% 8,99€ 04-janv Dragon Blaze 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv Samurai Aces 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv TENGAI 6,99 € -40% 4,19€ 04-janv Void Scrappers 3,99 € -40% 2,39€ 07-janv Mari And Bayu: The Road Home 16,99 € -40% 10,19€ 05-janv Letters – a written adventure 14,99 € -40% 8,99€ 05-janv RUN: The World In-Between 9,99 € -40% 5,99€ 05-janv Souldiers 19,99 € -40% 11,99€ 05-janv They Always Run 16,99 € -40% 10,19€ 05-janv Ruggnar 13,99 € -40% 8,39€ 05-janv Magic Potion Millionaire 11,99 € -35% 7,79€ 03-janv Salt and Sacrifice 19,49 € -35% 12,66€ 04-janv Sakuna: Of Rice and Ruin 29,99 € -35% 19,49€ 17-janv Rogue Star Rescue 12,49 € -35% 8,11€ 04-janv Lost Artifacts 2,99 € -35% 1,94€ 04-janv The Smile Alchemist 19,99 € -35% 12,99€ 10-janv Overrogue 14,99 € -35% 9,74€ 10-janv Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist 14,99 € -35% 9,74€ 08-janv Adventure Word: Around the World 16,99 € -35% 11,04€ 14-janv Counter Delta 2: Eastern Crisis 16,99 € -35% 11,04€ 14-janv Haunted Zombie Slaughter 2 16,99 € -35% 11,04€ 14-janv The Legend of Shadow: Mask of the Force 16,99 € -35% 11,04€ 14-janv Cassiodora 16,99 € -35% 11,04€ 05-janv Instant Sports Plus 24,99 € -35% 16,24€ 05-janv Escape First 3 4,99 € -35% 3,24€ 14-janv The Experiment: Escape Room 3,99 € -35% 2,59€ 14-janv Curious Cases 4,99 € -35% 3,24€ 14-janv Escape 2088 3,50 € -35% 2,27€ 14-janv Escape First 4,99 € -35% 3,24€ 14-janv Escape First 2 4,99 € -35% 3,24€ 14-janv Merchant of the Skies 14,99 € -34% 9,89€ 08-janv Lazy Galaxy: Rebel Story 6,99 € -34% 4,61€ 08-janv Luna’s Fishing Garden 7,99 € -34% 5,27€ 08-janv ANGEL WHISPER – The Suspense Visual Novel Left Behind by a Game Creator. 9,99 € -34% 6,59€ 14-janv Easy Japanesey 3 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Easy Japanesey 2 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Easy Japanesey 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Tappy Word Infinite 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Tappy Word 3 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Tappy Word 2 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Tappy Word 4,00 € -34% 2,66€ 07-janv Blasphemous 2 29,99 € -33% 20,09€ 02-janv Sakura MMO Extra 9,99 € -33% 6,69€ 07-janv Volleyball Heaven 17,99 € -33% 12,05€ 07-janv Sakura Fox Adventure 9,99 € -33% 6,69€ 07-janv Zumba Garden 2,99 € -33% 1,99€ 31-déc Chess Royal 2,99 € -33% 1,99€ 31-déc Sakura Neko Calculator 4,99 € -33% 3,34€ 07-janv Sakura Gamer 9,99 € -33% 6,69€ 07-janv Lucy Got Problems 7,99 € -33% 5,35€ 07-janv Mythargia 5,99 € -30% 4,19€ 27-déc Everdell 19,71 € -30% 13,79€ 04-janv Faerie Afterlight 16,99 € -30% 11,89€ 04-janv MASAGORO 10,79 € -30% 7,55€ 28-déc YONESAWARA HOSPITAL 10,79 € -30% 7,55€ 28-déc ANNO: Mutationem 21,99 € -30% 15,39€ 03-janv OnlyUP! 6,72 € -30% 4,70€ 03-janv Undergrave 4,99 € -30% 3,49€ 10-janv Wild Dogs 9,99 € -30% 6,99€ 10-janv Fight of Animals 8,99 € -30% 6,29€ 04-janv Herodes 4,99 € -30% 3,49€ 10-janv Adore 19,99 € -30% 13,99€ 10-janv Talk to Strangers 4,99 € -30% 3,49€ 10-janv Risky Woods (QUByte Classics) 9,99 € -30% 6,99€ 10-janv Corpse Party 19,99 € -30% 13,99€ 17-janv STORY OF SEASONS: A Wonderful Life 39,99 € -30% 27,99€ 17-janv Sunblaze 14,99 € -30% 10,49€ 27-déc Clea 2 12,99 € -30% 9,09€ 04-janv Clea 14,99 € -30% 10,49€ 04-janv Heart of the Woods 16,99 € -30% 11,89€ 04-janv Garden In! 9,99 € -30% 6,99€ 27-déc BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- 19,99 € -30% 13,99€ 10-janv Betomis 4,99 € -30% 3,49€ 04-janv Robolt 4,99 € -30% 3,49€ 04-janv Raging Bytes 14,99 € -30% 10,49€ 10-janv Diorama Dungeoncrawl – Master of the Living Castle 9,99 € -30% 6,99€ 04-janv Swapshot 4,99 € -30% 3,49€ 04-janv Escape from Terror City 9,99 € -30% 6,99€ 04-janv Boo Party 9,99 € -30% 6,99€ 04-janv Space Tail: Every Journey Leads Home 9,99 € -30% 6,99€ 20-janv Pocket Penguin DX: A Retro Style Adventure 9,00 € -30% 6,30€ 25-déc VAZIAL SAGA XX 30,00 € -30% 21,00€ 08-janv VasterClaws 3:Dragon slayer of the God world 24,76 € -30% 17,33€ 08-janv Harvest Yuuka 25,00 € -30% 17,50€ 08-janv FLYING GIRL STRIKER 13,00 € -30% 9,10€ 08-janv SUPER ZANGYURA 17,99 € -30% 12,59€ 08-janv TOUHOU SKY ARENA -MATSURI-CLIMAX 29,99 € -30% 20,99€ 08-janv ZombieVital DG 11,80 € -30% 8,26€ 08-janv Little Bit War 12,26 € -30% 8,58€ 08-janv Raindrop Sprinters 7,99 € -30% 5,59€ 08-janv Farm Slider 4,99 € -30% 3,49€ 02-janv Shirone: the Dragon Girl 14,99 € -30% 10,49€ 09-janv Transiruby 12,49 € -30% 8,74€ 09-janv The Walking Dead: Destinies 49,99 € -30% 34,99€ 10-janv Last Labyrinth -Lucidity Lost- 34,99 € -30% 24,49€ 05-janv Backpack Twins 11,99 € -30% 8,39€ 05-janv NOSTALGIC TRAIN 12,99 € -30% 9,09€ 05-janv Noob – The Factionless 39,99 € -30% 27,99€ 18-janv Akai Katana Shin 29,99 € -30% 20,99€ 04-janv Deathsmiles I・II 39,99 € -30% 27,99€ 04-janv Asterix & Obelix Slap Them All! 2 39,99 € -30% 27,99€ 18-janv Ray’z Arcade Chronology 49,99 € -30% 34,99€ 02-janv RayStorm X RayCrisis HD Collection 39,99 € -30% 27,99€ 02-janv League of Champions Soccer 2024 7,99 € -30% 5,59€ 06-janv Digitris 9,99 € -30% 6,99€ 06-janv Ancient Mahjong 2,99 € -30% 2,09€ 06-janv Park Racer 4,99 € -30% 3,49€ 06-janv Blastoid Breakout 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Offroad Moto Bike 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv League Of Champions Soccer 5,99 € -30% 4,19€ 14-janv Zombie Raid 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Galactic Trooper Armada 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv America Wild Hunting 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Pro Flight Simulator 14,99 € -30% 10,49€ 14-janv Niko and the Cubic Curse 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Aliens Strike 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Clay Skeet Shooting 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv SPACETIME ODISSEY 5,99 € -30% 4,19€ 14-janv Archery Blast 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Skittles 5,99 € -30% 4,19€ 14-janv Top Down Racer 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Bocce 7,99 € -30% 5,59€ 14-janv Bubble Bubble Ocean 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Free Throw Basketball 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Sweet Sugar Candy 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Turbo Skiddy Racing 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Puzzle 9 5,99 € -30% 4,19€ 14-janv CANNON ARMY 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Pop Blocks 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Dynos & Ghosts 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Checkers Master 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv US Navy Sea Conflict 4,99 € -30% 3,49€ 14-janv Grand Slam Tennis 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Grand Prix Racing 5,99 € -30% 4,19€ 14-janv Candy Match Kiddies 3,99 € -30% 2,79€ 14-janv Top Gun Air Combat 7,99 € -30% 5,59€ 14-janv Doomsday Hunters 16,99 € -30% 11,89€ 15-janv Nocturnal 19,99 € -30% 13,99€ 05-janv Foretales 19,99 € -30% 13,99€ 05-janv Revita 16,99 € -30% 11,89€ 05-janv Vernal Edge 21,99 € -30% 15,39€ 05-janv Love on Leave 24,50 € -30% 17,15€ 10-janv There Is No Game: Wrong Dimension 12,99 € -25% 9,74€ 04-janv Smile For Me 13,99 € -25% 10,49€ 03-janv Doki Doki Literature Club Plus! 12,49 € -25% 9,36€ 03-janv Chained Echoes 24,99 € -25% 18,74€ 04-janv Beat ‘Em Up Archives (QUByte Classics) 9,99 € -25% 7,49€ 10-janv Hidden Shapes: Cat Realm + Trick or Cats 4,99 € -25% 3,74€ 10-janv Rune Factory 3 Special 39,99 € -25% 29,99€ 17-janv Silent Hope 39,99 € -25% 29,99€ 17-janv Alice Escaped! 19,50 € -25% 14,62€ 04-janv Lunistice 4,99 € -25% 3,74€ 04-janv Gekisou!Benza Race -Toilet Shooting Star- 12,00 € -25% 9,00€ 04-janv Cross Tails 29,99 € -25% 22,49€ 10-janv DREDGE 24,99 € -25% 18,74€ 02-janv BookyPets Legends 19,99 € -25% 14,99€ 09-janv Dormitory Love 34,99 € -25% 26,24€ 28-déc Puzzle Bobble Everybubble! 39,99 € -25% 29,99€ 02-janv Skabma – Snowfall 24,99 € -25% 18,74€ 05-janv Gravity Circuit 21,99 € -25% 16,49€ 05-janv Elypse 19,99 € -25% 14,99€ 05-janv Virgo Versus The Zodiac 19,99 € -20% 15,99€ 03-janv LISA: The Painful – Definitive Edition 19,99 € -20% 15,99€ 03-janv LISA: The Joyful – Definitive Edition 9,99 € -20% 7,99€ 03-janv LISA: Definitive Edition 24,99 € -20% 19,99€ 03-janv Hatsune Miku – The Planet Of Wonder And Fragments Of Wishes 24,00 € -20% 19,20€ 05-janv Hatsune Miku Logic Paint S 12,00 € -20% 9,60€ 05-janv Hatsune Miku Jigsaw Puzzle 12,00 € -20% 9,60€ 05-janv Hatsune Miku Connecting Puzzle TAMAGOTORI 12,00 € -20% 9,60€ 05-janv Cobalt Core 19,49 € -20% 15,59€ 10-janv Debris Infinity 4,99 € -20% 3,99€ 06-janv The Last Faith 26,99 € -20% 21,59€ 31-déc Long Gone Days 24,99 € -20% 19,99€ 03-janv Fight of Steel: Infinity Warrior 12,50 € -20% 10,00€ 04-janv Eyra: The Crow Maiden 9,99 € -20% 7,99€ 04-janv Nessy The Robot 9,99 € -20% 7,99€ 04-janv TRON: Identity 14,99 € -20% 11,99€ 11-janv Hei 5,99 € -20% 4,79€ 04-janv TacTac Prologue 4,99 € -20% 3,99€ 04-janv Throw it! Animal Park 3,88 € -20% 3,10€ 18-janv Kharon’s Crypt – Even Death May Die 13,95 € -20% 11,16€ 06-janv Pretty Princess Magical Garden Island 34,99 € -20% 27,99€ 17-janv Sixtar Gate: STARTRAIL 22,95 € -20% 18,36€ 10-janv Nosferatu Lilinor 14,53 € -20% 11,62€ 03-janv Kind Heart Defenders 3,49 € -20% 2,79€ 31-déc SHINOBI NON GRATA 14,99 € -20% 11,99€ 09-janv Krystopia: A Puzzle Journey 6,99 € -20% 5,59€ 03-janv Startup Company Console Edition 12,99 € -20% 10,39€ 02-janv Hamster on Rails 13,99 € -20% 11,19€ 31-déc Invercity 14,99 € -20% 11,99€ 09-janv Ninja Smasher! 7,99 € -20% 6,39€ 09-janv Worldless 19,99 € -20% 15,99€ 19-janv Dino Ranch – Ride to the Rescue 39,99 € -20% 31,99€ 18-janv Side View Golf 4,99 € -20% 3,99€ 13-janv Taito Milestones 2 39,99 € -20% 31,99€ 02-janv Rogue Glitch Ultra 11,99 € -20% 9,59€ 04-janv RoboDunk 14,99 € -20% 11,99€ 16-janv Fly The Bird 2,49 € -20% 1,99€ 14-janv Park Inc 2,49 € -20% 1,99€ 14-janv Space Wars 2,99 € -20% 2,39€ 14-janv Egg Up 2,99 € -20% 2,39€ 14-janv Strike Daz Cans 2,99 € -20% 2,39€ 14-janv Sudoku Master 2,99 € -20% 2,39€ 14-janv Egg Runner 2,99 € -20% 2,39€ 14-janv SANABI 12,49 € -20% 9,99€ 31-déc Terra Flame 19,50 € -20% 15,60€ 05-janv Spirit of the Island 24,99 € -20% 19,99€ 05-janv Aireo FlightSimulator 24,99 € -20% 19,99€ 01-janv Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 19,99 € -20% 15,99€ 02-janv Forest Fire 5,99 € -20% 4,79€ 31-déc WorldWide FlightSimulator 14,99 € -20% 11,99€ 01-janv Sentimental Death Loop 19,49 € -20% 15,59€ 10-janv Hirilun 9,99 € -20% 7,99€ 04-janv Tsugunohi 6,35 € -15% 5,39€ 19-janv World War: D-Day PART ONE 16,99 € -15% 14,44€ 14-janv Livestream 2: Escape from Togaezuka Happy Place 24,50 € -15% 20,82€ 10-janv Druidwalker 2,99 € -10% 2,69€ 08-janv Get Me Out, Please 28,99 € -10% 26,09€ 04-janv Picontier 24,99 € -10% 22,49€ 09-janv Great Ambition of the SLIMES 11,99 € -10% 10,79€ 09-janv Crowdy Farm Puzzle 5,99 € -10% 5,39€ 16-janv