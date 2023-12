Un tout nouveau monde inexploré au creux de vos mains

Outward, le RPG fantastique en monde ouvert développé par Nine Dots Studio arrivera sur Nintendo Switch en 2024 . La sortie sur Nintendo Switch est le fruit d’un travail acharné par Nine Dots Studio et Sneaky Box, le développeur chargé de diriger les efforts pour porter le jeu sur la Nintendo Switch.

« Amener Outward sur la Switch a toujours été un rêve pour nous », a déclaré Guillaume Boucher-Vidal, PDG et Creative Director de Nine Dots Studio. « Je vais être tout à fait honnête, j’avais des doutes sur le fait qu’une version pour la Switch serait même possible. »

Guillaume Boucher-Vidal a également évoqué des limitations techniques alimentant ses doutes et a ajouté. « Outward est un grand jeu qui a été créé dans un contexte assez étrange et présente des limitations techniques très spécifiques. L’équipe de Sneaky Box a vraiment sorti un lapin de son chapeau avec ce portage. Je suis heureux qu’il y ait une nouvelle façon de jouer à notre jeu et avec des dispositifs comme le Steam Deck et la Nintendo Switch, il est tout à fait approprié que notre jeu soit désormais adapté aux déplacements. »

Outward est un RPG se déroulant dans le monde d’Aurai, où vous incarnez un aventurier tout ce qu’il y a de plus ordinaire et se défendant contre des créatures menaçantes. Il vous faudra braver des conditions environnementales dangereuses et veillant à rester en bonne santé mais surtout, bien hydraté.

Votre voyage vous emmènera à travers des villes et des donjons cachés dangereux infestés d’ennemis redoutables, pendant que vous voyagerez à travers la nature sauvage.

L’Édition Definitive comprend le jeu de base, ainsi que deux DLC, « Three Brothers » et « The Soroboreans ».

Caractéristiques clés :

Survivez dans la nature en explorant le terrain

Jouez en solo ou en coopération en ligne

Scénarios de défaite dynamiques réagissant à votre contexte de jeu

La sauvegarde automatique constante signifie qu’il n’y a pas de retour en arrière

Approche rituelle et étape par étape de l’incantation de sorts

Expérience unique à chaque partie

Informations :

Titre : Outward – Definitive Edition

: Outward – Definitive Edition Plateforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Genre : RPG d’action survivaliste

: RPG d’action survivaliste Développeur : Nine Dots Studio

: Nine Dots Studio Éditeur : PLAION

: PLAION Date de sortie : 2024

: 2024 Langues : VO : anglais, français et allemand Texte : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, japonais, coréen, polonais, portugais, russe et turc

: