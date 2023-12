Cela fait maintenant quelques mois que South Park : Snow Day a été annoncé. Depuis, l’éditeur THQ Nordic et le développeur Question sont restés très discrets sur le jeu.

Mais aujourd’hui on apprend que South Park : Snow Day sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC le 26 mars 2024.

Deux nouvelles bandes-annonces ont été diffusées. L’une d’entre elles présente les différentes éditions du jeu qui peuvent être achetées : une Digital Deluxe Edition, ainsi qu’une Collector’s Edition.

La première édition comprend le jeu de base et le Season Pass. La seconde édition comprend une copie physique du jeu, une boule à neige Grand Wizard Cartman, un porte-papier hygiénique parlant Grand Wizard Cartman, un bonnet tricoté Grand Wizard Cartman, une sélection de six cartes de tarot et la bande-son originale du jeu.

Une autre bande-annonce annonce la date de sortie du jeu, à savoir le 26 mars 2024.