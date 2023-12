Yuuna and the Haunted Hot Springs : The Thrilling Steamy Maze Kiwami sera lancé en version numérique (seulement sur l’eShop) sur PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS et Android, parallèlement à sa version PC (Steam) déjà annoncée, le 18 janvier 2024. Il coûtera 3 520¥ sur consoles et PC, et 3 500¥ sur iOS et Android.

Comme son nom anglais l’indique, le jeu est basé sur le manga Yûna de la pension Yuragi. Le jeu n’est pas encore annoncé en dehors du sol nippon.

Envie de plonger dans un bain ? Ou dans un donjon ? Yuuna and the Haunted Hot Springs est désormais un RPG qui repousse toutes les limites !

Yuuna and the Haunted Hot Springs fait ses débuts dans le jeu vidéo en tant que véritable RPG roguelike ! Pour sauver Kogarashi, parcourez de vastes donjons dont la disposition change à chaque fois que vous y pénétrez !

Sautez dans la source d’eau chaude pour vous revigorer ! Attention aux dégâts sur vos vêtements ! Une nouvelle histoire d’apparitions, de sources d’eau chaude et d’aventures vous attend !

De l’aventure, des apparitions et une source d’eau chaude… Une toute nouvelle histoire qui déborde littéralement !

Une histoire unique dans le jeu avec des images d’événements spéciaux que l’on ne peut voir nulle part ailleurs et des interactions de personnages entièrement interprétées par les vedettes de la série animée !

Un week-end, après avoir entendu un bruit étrange provenant de la réserve de l’auberge Yuragi, Kogarashi et les autres résidents de l’auberge décident de faire un peu de nettoyage de printemps, mais ils renversent accidentellement un coffre qu’ils trouvent à l’intérieur.

« Yuragi-sou no Yuuna-san, » également connu sous le nom de « Yuna de la pension Yuragi, » est un manga japonais écrit et illustré par Tadahiro Miura. Le manga a débuté sa sérialisation en février 2016 dans le magazine Weekly Shōnen Jump de Shueisha. Il a été bien accueilli pour son mélange de comédie romantique, de surnaturel et d’éléments ecchi.

L’histoire suit Kogarashi Fuyuzora, un adolescent capable de voir les esprits et doté de pouvoirs psychiques. En raison de ces capacités, il est souvent tourmenté par des esprits maléfiques, ce qui l’a conduit à une vie difficile. Un jour, il découvre une annonce pour une pension appelée Yuragi-sou, qui est connue pour être hantée. Intrigué par le loyer abordable, Kogarashi décide d’y emménager.

À sa grande surprise, la pension est effectivement hantée, mais plutôt que d’être effrayantes, les résidentes sont principalement des jeunes filles avec des capacités surnaturelles. Parmi elles se trouve Yuna Yunohana, le fantôme d’une jeune fille qui est décédée il y a de nombreuses années. Contrairement aux attentes de Kogarashi, Yuna n’est pas une entité maléfique, mais une personne aimable et gentille.

Yuna explique à Kogarashi qu’elle est restée dans le monde des vivants parce qu’elle a des regrets et des désirs non réalisés. Touché par son histoire, Kogarashi décide de l’aider à accomplir ses souhaits. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Kogarashi se lie d’amitié avec les autres résidentes de la pension, chacune ayant ses propres histoires et aspirations.

Le manga explore la dynamique entre Kogarashi et les filles de la pension, mêlant des éléments romantiques, comiques et surnaturels. Tout au long de l’histoire, Kogarashi doit faire face à divers défis surnaturels et développe des relations étroites avec les autres résidentes. Le ton de la série est souvent léger et humoristique, avec des moments plus sérieux et émotionnels lorsqu’il s’agit d’explorer les passés et les sentiments des personnages.