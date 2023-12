Pour la fin d’année, Falcom a partagé un aperçu de ce qu’ils ont en réserve pour 2024, et les propriétaires de Nintendo Switch devraient certainement être très content. Ces détails proviennent de la présentation de l’entreprise aux investisseurs « Matters Concerning Business Plans and Growth Potential », et montrent ce que Falcom sortira en 2024 et au-delà.

Titre A : The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria (TBD) – 2024 (annoncé il y a peu)

Titre B non annoncé : Trails Series (TBD) – En développement

Titre non annoncé C : Action RPG (TBD) – En développement

Titre D non annoncé (TBD) – En développement

Titres portés (TBD) – Développement de trois titres

The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak (Switch) – 15 février 2024

Titre Switch non annoncé E (Switch) – En développement

Unannounced Ported Title F (PS5, PS4) – En développement