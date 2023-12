Il est désormais confirmé que Mythwalk Studios proposera Dewborne Dawn sur Nintendo Switch une fois le développement du projet terminé. L’équipe a cherché des fonds sur Kickstarter, et après avoir atteint l’objectif de 50 000 $.

Dewborne Dawn est présenté comme un jeu Metroidvania dessiné à la main dans lequel les joueurs incarnent Dew, une créature mystique maniant une lame divine qui a la rare capacité de nettoyer un fléau. Mythwalk s’inspire d’un certain nombre de titres et de séries, notamment Hollow Knight, Sekiro, Dust : An Elysian Tail, et The Legend of Zelda.