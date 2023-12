Disponible depuis avril dernier sur PC via Steam, Cynthia: Hidden in the Moonshadow débarque sur Nintendo Switch le 10 janvier prochain pour 19,99€. La date est déjà disponible sur notre calendrier des sorties.

Un jeu d’aventure et d’infiltration à la 3e personne centré sur l’histoire de la Chasseuse d’Ombrelune : Cynthia Stranborg. Prenez le contrôle de la jeune adepte et apprenez de nouvelles compétences d’infiltration au cours de votre voyage. Découvrez ce qui s’est passé dans votre village natal et suivez le chemin de votre choix pour sauver ceux que vous aimez le plus. Voyagez à travers la Vallée de Tesana pour trouver un artéfact caché afin d’améliorer votre arc. Le Pouvoir Obscur vient du nord. Vous devez détruire la source de ce pouvoir avant qu’il ne soit trop tard. Vous êtes la dernière personne à pouvoir atteindre cette destination. Vous devez au moins essayer, pour vos proches !