Non, le jeu n’est toujours pas annoncé chez nous.

Comme indiqué en novembre dernier, l’extension 7.0 de Dragon Quest X Online, Dragon Quest X Online : La Porte du Futur et la Fille Endormie, devrait arriver au Japon le 21 mars 2024. Square Enix partage aujourd’hui deux vidéos pour donner un aperçu de ce que l’extension va pouvoir offrir.

Dragon Quest X Online : La Porte du Futur et la Fille Endormie, comprend une nouvelle histoire, de nouveaux personnages tels que Porte et Raki, une nouvelle zone appelée Zenias, et la nouvelle classe de maître Mage Dragon.

Les joueurs intéressés par la version physique de cette extension pourront se procurer le pack Dragon Quest X Online All-In-One Package Version 1-7, au prix de 5 940¥. Comme son nom l’indique, ce pack comprend le jeu de base et toutes les mises à jour et extensions précédemment publiées.

Dragon Quest X Online Version est la dixième entrée de la célèbre franchise de jeux de rôle japonaise Dragon Quest, développée par Square Enix. Sorti initialement au Japon en 2012 sur Wii, le jeu se démarque des autres titres de la série en tant que MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur).

L’histoire de Dragon Quest X se déroule dans le vaste monde de l’Astortia, où les joueurs incarnent des héros personnalisables qui se lancent dans une quête épique pour sauver le monde d’une menace imminente. L’aspect multijoueur du jeu permet aux joueurs de collaborer avec d’autres en ligne, formant des équipes pour explorer des donjons, affronter des monstres puissants, et participer à des événements épiques.

Dragon Quest X propose des graphismes colorés et fidèles au style artistique emblématique de la série. Les joueurs peuvent choisir parmi différentes races pour leur personnage, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Le jeu combine des éléments de jeu de rôle traditionnels avec des mécanismes de MMORPG, offrant aux joueurs une expérience immersive dans l’univers fantastique de Dragon Quest.

L’un des aspects distinctifs de Dragon Quest X est son modèle économique. Initialement, le jeu a adopté un système d’abonnement mensuel, mais il a également été proposé sous forme de version gratuite avec des microtransactions. Cette approche hybride a permis à un large éventail de joueurs de profiter du jeu, adaptant le modèle d’affaires aux préférences individuelles.

L’évolution du jeu au fil des ans a vu l’ajout de plusieurs expansions et mises à jour, introduisant de nouveaux contenus, des classes de personnages supplémentaires, des régions inexplorées et des histoires approfondies. Ces mises à jour régulières ont maintenu l’intérêt des joueurs et ont contribué à l’expansion continue de l’univers de Dragon Quest X.

Bien que Dragon Quest X soit resté principalement un titre japonais, avec des sorties limitées dans d’autres régions, son impact sur le genre MMORPG et son succès continu au Japon en font un opus significatif et important pour la franchise Dragon Quest.

Le jeu a même eu droit à une version offline, Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline, qui propose le jeu de base en version « chibi » et surtout sans la partie MMORPG. Cette version est souvent citée quand candidate potentielle à la sortie chez nous, souvent en rumeur, mais toujours à l’état fantasmagorique. De plus, cette version offline propose une démo sur l’eShop nippon, pour les courageux. Comme à chaque fois, pour profiter de la démo aussi en Europe, il suffit de passer votre compte Nintendo Switch Online en Japon pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Puis, après, le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop Japon, voici un guide qui vous y aidera. Comme pour les autres démos de la série, vous pourrez jouer au début de l’histoire jusqu’à la fin de la première section de l’histoire, au moment de la réincarnation. La durée de vie de la démo est estimée entre 3 et 5 heures, ce qui est tout à fait correct pour une démo gratuite ! Il convient de noter que les données de sauvegarde peuvent également être transférées vers le jeu complet. Si vous avez un compte japonais ou si vous souhaitez essayer ce jeu, il vaut vraiment la peine de le télécharger.

Dernière information sur cette version offline, elle propose depuis le 26 mai dernier une extension payante importante (4 400¥). Cette extension, intitulée « The Sleeping Hero and the Guiding Ally » ajoute un contenu équivalent à celui du jeu de base, les joueurs pouvant vivre de nouvelles aventures dans le pays de Rendashia grâce à des croisières de luxe ou même la possibilité de voler dans le ciel sur le dos d’un dragon. De plus, cette version propose un nouveau contenu scénaristique qui n’est pas présent dans la version en ligne originale, et qui tournera autour d’Anlucia, le nouveau membre du groupe de l’extension. Vous pouvez voir le trailer ici.