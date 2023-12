Un peu moins d’un an après son lancement (le 17 février dernier), Bill & Ted’s Excellent Retro Collection est sur le point d’être retiré de l’eShop de la Nintendo Switch. Bill & Ted’s Excellent Retro Collection « sera retiré de la vente avant le 1ᵉʳ janvier sur toutes les plateformes ». Aujourd’hui, Limited Run Games a publié la nouvelle sur les médias sociaux, la licence arrive à expiration. Mais, la bonne nouvelle, c’est que si vous avez déjà récupéré le pack précédemment, vous pourrez toujours y accéder.

Bill & Ted will be removed from sale before January 1 on all platforms, yes. This means it won’t be available to buy, but people will still be able to redownload it. — Josh Fairhurst (@LimitedRunJosh) December 26, 2023

Deux jeux basés sur ces deux mecs corsés de la renommée du cinéma ? Excellent!!!

– L’excellente aventure vidéoludique de Bill & Ted –

L’histoire a été foutue et seul le duo de San Dimas peut remettre les choses au clair. Super responsabilité, mec. Montez dans la cabine téléphonique électrique vers six mondes différents. Galactique, mec. Recherchez des Dudes historiques célèbres à travers l’espace et le temps. Le plus cosmique.

Discutez avec Jules César (il a inventé la salade César) et Napoléon (le petit mec mort). Renvoyez-les dans le temps ou vous manquerez le concert de Wyld Stallyns avec vous ! Lourd.

C’est une aventure de jeu de rôle bodacious, époustouflante. Et votre seule chance de sauver le monde et de gagner le respect que vous méritez. Pas moyen – oui moyen!

– L’excellente aventure portable de Bill & Ted –

Un monde sans nos meilleurs compatriotes Bill et Ted ? Certainement pas! Oui, si la Faucheuse et les méchants robots Bill et Ted parviennent à leurs fins ! DeNomolos veut totalement changer l’avenir, et la seule façon d’arrêter ce type le plus odieux est de voyager à travers les « circuits du temps » et de récupérer les fragments de temps volés ! 10 aventures – 50 quêtes.

Mais attention ! Des mecs historiques comme Billy the Kid s’effondrent avec des tumbleweeds tueurs tandis que le bourreau a une hache à broyer avec vous. Napoléon a un tempérament « court » et même Granny S. Preston Esquire essaie de vous empocher. Le plus faux !

Le temps presse… alors soyez excellents les uns envers les autres et faites la fête avec les mecs !