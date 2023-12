Les romans visuels Muv-Luv et Muv-Luv Alternative seront lancées le 28 mars 2024 sur Nintendo Switch. Les langues anglaises et japonaises seront disponibles.

Au Japon, les deux jeux seront disponibles physiquement dans une Muv-Luv 20th Odyssey Box au prix de 32 780¥. En plus de chaque jeu, le coffret comprend une tasse à poignée mousqueton, un badge Gate Guard, une médaille commémorative du 20ᵉ anniversaire, un code de téléchargement pour le contenu téléchargeable Muv Luv Unlimited Day After 00 ~ 003 et le livre d’art Muv-Luv Alternative de 352 pages au format A4 intitulé Official Mecha Setting Materials : Muv-Luv Alternative Integral Works ~20th Odyssey Box Exclusive Benefit~.

Muv-Luv et Muv-Luv Alternative sont actuellement disponibles sur PS Vita et PC via Steam dans le monde entier, ainsi que sur PlayStation 3 et Xbox 360 au Japon. Visitez le site officiel de Muv-Luv 20th Odyssey Box ici.

~~

Le premier jeu Muv-Luv, sorti en 2003, est un visual novel japonais développé par la société âge. Cette sortie initiale comprend deux parties distinctes : Muv-Luv Extra et Muv-Luv Unlimited. Voici une vue d’ensemble complète du premier jeu Muv-Luv :

Muv-Luv Extra : Cette première partie du jeu, intitulée Muv-Luv Extra, se déroule dans un cadre de comédie romantique lycéenne. Les joueurs incarnent Takeru Shirogane, le protagoniste, qui explore son environnement scolaire et interagit avec différents personnages féminins. Cette phase du jeu établit initialement une atmosphère typique de visual novel, avec des éléments de comédie romantique, établissant des relations avec les héroïnes potentielles.

Cette première partie du jeu, intitulée Muv-Luv Extra, se déroule dans un cadre de comédie romantique lycéenne. Les joueurs incarnent Takeru Shirogane, le protagoniste, qui explore son environnement scolaire et interagit avec différents personnages féminins. Cette phase du jeu établit initialement une atmosphère typique de visual novel, avec des éléments de comédie romantique, établissant des relations avec les héroïnes potentielles. Muv-Luv Unlimited : L’intrigue subit une transition significative dans la deuxième partie, Muv-Luv Unlimited. Takeru se réveille soudainement dans un monde alternatif où la Terre est en guerre contre des envahisseurs extraterrestres connus sous le nom de BETA. Cette section du jeu adopte une tonalité de science-fiction militaire, mettant en scène Takeru dans une réalité de guerre où il doit apprendre à piloter des mechas, appelés Tactical Surface Fighters (TSF), pour défendre l’humanité contre la menace extraterrestre.

L’un des aspects les plus marquants de Muv-Luv est la transition abrupte entre les deux parties du jeu, passant d’une comédie romantique lycéenne à une histoire de science-fiction sombre et intense. Cette structure narrative inhabituelle a contribué à définir l’identité distinctive de la série et à captiver les joueurs par son changement de ton dramatique. Comme beaucoup de visual novels, Muv-Luv propose des choix aux joueurs, influençant l’orientation de l’histoire et les relations avec les personnages. La première partie du jeu permet aux joueurs d’explorer différentes routes romantiques, tandis que la seconde partie se concentre davantage sur l’histoire principale, la guerre contre les BETA, et le développement du protagoniste.

~~

Muv-Luv Alternative est la suite directe du jeu Muv-Luv, sorti en 2003 et développé par âge. Cette visual novel est la troisième partie de la trilogie Muv-Luv. Muv-Luv Alternative poursuit l’histoire de Takeru Shirogane dans un monde alternatif affecté par une guerre apocalyptique contre les envahisseurs extraterrestres appelés BETA (Beings of Extra Terrestrial origin which is Adversary of the human race). Le jeu démarre dans un futur où la Terre a subi de graves pertes face aux BETA, et Takeru se réveille dans le passé, juste avant les événements clés de Muv-Luv Unlimited. Possédant les souvenirs des timelines précédentes, Takeru cherche à changer le cours des événements pour sauver l’humanité.

Muv-Luv Alternative se distingue par son ton plus sombre et mature par rapport aux précédents opus de la série. Il explore des thèmes tels que la résilience face à l’adversité, la perte, le sacrifice, et la volonté de changer le destin. L’histoire est également caractérisée par des scènes intenses de batailles militaires contre les BETA. Le jeu approfondit le développement de nombreux personnages, mettant en avant leurs luttes émotionnelles et les défis qu’ils affrontent dans le contexte d’une guerre mondiale. Takeru, en particulier, subit une transformation significative au fil de l’histoire, ce qui contribue à la complexité narrative de l’ensemble. Muv-Luv Alternative conserve les mécanismes de gameplay typiques des visual novels, avec des choix qui influent sur la progression de l’histoire et les dénouements possibles. L’interaction avec les personnages et la participation à des événements clés demeurent des éléments importants.

Attention spoiler, l’histoire de Muv-Luv Alternative: Takeru Shirogane, le protagoniste, se réveille dans le passé avec les souvenirs de ses vies parallèles. Son but est de changer le cours des événements et d’empêcher la catastrophe imminente liée aux BETA.

Takeru, conscient de la gravité de la menace, s’efforce de préparer l’humanité à l’arrivée des BETA. Il développe des relations étroites avec Meiya Mitsurugi et Sumika Kagami, deux personnages centraux, tout en luttant pour convaincre les autorités de la nécessité d’une préparation adéquate.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, des révélations cruciales sur la nature des BETA émergent. Ils sont des armes biologiques créées par une race extraterrestre pour envahir et détruire d’autres mondes. La menace des BETA devient plus claire, et Takeru prend conscience de l’importance de changer le cours des événements pour sauver l’humanité.

Les batailles contre les BETA deviennent le point central de l’histoire, mettant en avant les compétences de pilote de Takeru et des autres protagonistes. Les combats sont intenses, soulignant la gravité de la situation et les sacrifices nécessaires pour protéger l’humanité.

Takeru est confronté à des choix déchirants, notamment la nécessité de sacrifier des amis et des alliés pour le bien de l’humanité. Les thèmes de la perte, du sacrifice et de la résilience sont explorés en profondeur, ajoutant une dimension émotionnelle à l’histoire.

La conclusion de « Muv-Luv Alternative » révèle la véritable nature des réalités alternatives, expliquant la raison pour laquelle Takeru est piégé dans une boucle temporelle. Les implications métaphysiques et les thèmes de la rédemption personnelle sont explorés dans les derniers moments du jeu.

L’épilogue offre des perspectives sur l’avenir de l’humanité après les événements du jeu, soulignant les conséquences de la lutte contre les BETA et les choix de Takeru. En somme, « Muv-Luv Alternative » propose une conclusion épique et émotionnelle à la trilogie, explorant des thèmes complexes tout en offrant des scènes de bataille mémorables. La boucle narrative et les révélations finales apportent une dimension supplémentaire à l’histoire, faisant de la trilogie « Muv-Luv » une expérience narrative unique et captivante.