Wizard Hunter: The End of the Magic World est désormais disponible sur Nintendo Switch pour 6,99€ via l’eShop.

Entrez dans le monde incroyable de Wizard Hunter: The End of the Magic World! Contrôlez une bête monstrueuse, gardienne d’un cristal magique, dont le destin est d’affronter les forces obscures qui menacent son existence.

Dans ce jeu palpitant, vous vous enfoncerez dans des donjons procéduraux, affrontant des hordes de créatures invoquées par des sorciers maléfiques. À chacun de vos pas, le danger grandit, pour culminer dans des combats finaux épiques contre les mages qui vous défient.

Serez-vous assez courageux pour les vaincre ? Dans ce jeu révolutionnaire qui combine les éléments les plus addictifs du tower defence, du Metroidvania et de RogueLite, chaque défi vous plongera plus profondément dans son histoire et son gameplay captivants.

Osez relever le défi et devenez l’ultime chasseur de mages!