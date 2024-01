Nintendo a révélé, via les news de la console, les jeux Switch les plus joués en Europe tout au long de l’année 2023. Certains des grands succès de l’année sont logiquement présents tel que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou encore Super Mario Bros. Wonder. Vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous. Notez qu’elle n’est pas nécessairement dans l’ordre chronologique.

Fornite

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Minecraft

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario Bros. Wonder

Pokemon Scarlet

Pokemon Violet

Rocket League

Fall Guys

Super Mario Odyssey

Super Smash Bros. Ultimate

Hogwarts Legacy

EA Sports FC 24

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokemon Unite

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Mario Party Superstars

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Disney Dreamlight Valley