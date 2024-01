Nous voilà bien installés au mois de janvier, à essayer de réchauffer nos corps endoloris par tous les moyens possibles. Alors que nous sommes emmitouflés sous un plaid collé au radiateur, il ne nous reste plus qu’une seule chose à faire : jouer à la Nintendo Switch ! Cela tombe bien, les promotions se raréfient, mais il reste quelques petites perles disponibles à tout petit prix sur l’eShop. Et soyez vigilants, car la plupart se terminent dans deux jours, soit le 14 janvier !

Disco Elysium – The Final Cut

11,99€ au lieu de 39,99€

Nous commençons par une promotion qui se termine seulement dans deux jours, soit le 14 janvier 2024 ! Disco Elysium est disponible à uniquement 11,99€ sur l’eShop !

Ce RPG d’enquête et narratif est une pépite qui apporte une expérience hors du commun. Dans Disco Elysium, vous incarnez un détective et vos actions auront des conséquences sur les compétences de votre personnage. Si vous n’avez pas peur de lire des pavés et des pavés de dialogue, vous découvrirez un incroyable jeu que nous avions noté à 8,5 sur 10 à sa sortie sur la Nintendo Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Great Ace Attorney Chronicles

15,99€ au lieu de 39,99€

Continuons à jouer les détectives avec The Great Ace Attorney Chronicles qui est actuellement disponible à 15,99€ sur l’eShop jusqu’au 17 janvier.

Le jeu est certes uniquement en anglais, cependant, c’est l’occasion idéale pour patienter avant l’arrivée très prochaine en français de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (vous pouvez lire notre preview ici.) The Great Ace Attorney Chronicles est un superbe jeu d’enquête que nous avions noté à 8,3 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

5,09€ au lieu de 29,99€

Changeons de programme avec cette promotion majuscule sur Dragon’s Dogma: Dark Arisen qui est disponible à seulement 5,09€ sur l’eShop jusqu’au 30 janvier !

Ce action-RPG nous emmène chasser des monstres dans des combats épiques et le jeu nous offre un portage (presque) parfait sur la Nintendo Switch ! Notre testeur avait même mis la note de 9 sur 10 à Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Vous pouvez lire notre test ici.

Lost in Random

2,99€ au lieu de 29,99€

Une autre promotion qui termine le 14 janvier ! Si Lost in Random vous intéresse, il ne faudra pas hésiter. Celui-ci est disponible à 2,99€ au lieu de 29,99€ sur l’eShop.

Si vous aimez l’univers de Tim Burton, que vous souhaitez vivre une aventure dans un monde féérique et gothique à tout petit prix, alors n’hésitez pas. Lost in Random est une pépite indépendante que nous avions noté à 8,3 sur 10 lors de sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Wargroove

6,79€ au lieu de 16,99€

Dernière promotion et quelle promotion ! Foncez, celle-ci se termine aussi le 14 janvier. Wargroove est disponible sur l’eShop à 6,79€ au lieu de 16,99€ !

Wargroove est devenu très rapidement une référence du jeu de stratégie, proposant un gameplay complet et une durée de vie presque infinie pour les joueurs. Nous lui avions donné l’excellente note de 8,8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.