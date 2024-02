Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer qu’un nouveau jeu vidéo Yu-Gi-Oh! est en développement, et il ravira les Duellistes nostalgiques du monde entier. Pour couronner le tout, KONAMI dévoile des technologies de réalité virtuelle et d’IA de pointe pour Yu-Gi-Oh!, transformant les Duels.

Retour dans le passé avec Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Révélé lors de l’événement spécial « Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY » à Tokyo au Japon, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est un nouveau titre numérique en développement, qui célèbre le 25e anniversaire du Jeu de Cartes Yu-Gi-Oh!.

Prévu pour Nintendo Switch™ et Steam®, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection rassemble les tout premiers jeux Yu-Gi-Oh!. La collection comprendra des titres inédits en Occident.

Un jeu est déjà confirmé : Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, lancé en 2000 sur Game Boy Color – un titre qui était alors sorti uniquement au Japon. Davantage d’informations seront annoncées ultérieurement.

Une nouvelle expérience de réalité virtuelle pour Yu-Gi-Oh!

Durant l’événement « Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY », les visiteurs ont eu l’opportunité de s’essayer à une toute nouvelle expérience Yu-Gi-Oh! qui combine l’univers du jeu mobile et PC Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS à une technologie de réalité virtuelle.

« Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents SOLID VISION EXPERIMENT » donne vie aux illustrations des cartes dans un espace de réalité virtuelle immersif. Les utilisateurs prennent part à un Duel réaliste dans le monde de Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, avec des monstres iconiques tels que le Dragon Blanc aux Yeux Bleus apparaissant en 3D de façon époustouflante.

KONAMI continuera à développer des jeux Yu-Gi-Oh! intégrant la réalité virtuelle et diverses autres technologies.

En complément, KONAMI dévoile que l’Invocation Maximum arrive dans le Rush Duel sur Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Cette toute nouvelle fonctionnalité permet d’assembler trois Monstres Maximum pour former un monstre superpuissant avec un pouvoir d’attaque très élevé et la capacité de déclencher chacun des effets des Monstres Maximum utilisés.

L’invocation Maximum sera disponible dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS le 28 février.

Une nouvelle façon de jouer avec « Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project »

Les visiteurs de l’événement « Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY » ont également pu voir des Duels dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL face à un adversaire IA qui apprend au fil du Duel.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, qui s’apprête à fêter son 2nd anniversaire, est l’édition ultime du jeu de cartes compétitif sur toutes les plateformes. « Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project » est un projet qui propose de nouvelles façons de profiter des Duels dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL en construisant un système qui permet à l’IA d’être installée dans le jeu, afin que l’IA créée par des programmes externes puisse jouer à des Duels. Le programme d’IA évolue et apprend au fil des Duels. Pendant l’événement, les visiteurs ont vu une visualisation du processus de pensée de l’IA, notamment les patterns de sélection de ses actions, sa quantification des taux de victoire en fonction de la tournure que prend le Duel, et sa prédiction des cartes jouées.

L’ajout ou non du projet « Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL x AI Project » dans le jeu n’a pas encore été décidé.

En complément, afin de célébrer les deux ans de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, de nouveaux objets et bonus de connexion spéciaux pour le 2nd Anniversaire arrivent dans le jeu. Dès le 7 février, les joueurs pourront obtenir :

Une édition UR dotée d’une illustration alternative du célèbre Dragon Blanc aux Yeux Bleus dans un Fini Royal resplendissant

dans un Fini Royal resplendissant Des accessoires sur le thème du Dragon Blanc aux Yeux Bleus, dont un Terrain de Duel, une Boîte de rangement, des Protections et plus encore1000 Gemmes gratuites et 3 Packs 2nd Anniversaire gratuits, comprenant des cartes UR Fini Royal

À ce jour, le célèbre Yu-Gi-Oh! JCJ est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.