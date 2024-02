Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base : $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $23.99 (prix de base : $59.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Animal Crossing: New Horizons – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Aragami – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Armello – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $25.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Marie Remake – $37.49 (prix de base : $49.99)

– Atelier Meruru DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Shallie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Baten Kaitos I & II HD Remaster – $34.93 (prix de base : $49.99)

– Bit.Trip Collection – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Blasphemous 2 – $20.09 (prix de base : $29.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Broforce – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Broken Age – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Bug Fables – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Carto – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Catherine: Full Body – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Cat Quest II – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cities: Skylinse – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Dead by Daylight – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Digimon World: Next Order – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Disney Illusion Island – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Donkey Kong Country: Tropical Freeze – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base : $12.99)

– Doom – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Eastward – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Enter the Gungeon – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Etrian Odyssey HD – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $39.99 (prix de base : $79.99)

– Fae Farm – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Fate/Samurai Remnant – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Fe – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection – $59.99 (prix de base : $74.99)

– Final Fantasy – $9.59 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy II – $9.59 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy III – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy IV – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy V – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy VI – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Godstrike – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Good Job – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Grim Fandango Remastered – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Gris – $4.24 (prix de base : $16.99)

– GTA: The Trilogy – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (as $39.39)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base : $24.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Kentucky Route Zero – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base : $9.99)

– King’s Bounty II – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Kirby’s Dream Buffet – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Layton’s Mystery Journey – $23.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO 2K Drive – $19.79 (prix de base : $59.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Little Nightmares I & II – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Loop Hero – $5.24 (prix de base : $14.99)

– Lost in Random – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $25.15 (prix de base : $59.99)

– Mario Strikes: Battle League – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Mato Anomalies – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Metro Redux – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Momodora: Reverie Under the Moonlight – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– My Friend Pedro – $4.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– NBA 2K24 Kobe Bryant Edition – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Neon White – $14.99 (prix de base : $24.99)

– New Pokemon Snap – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– No More Heroes 3 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli World – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Olympic Games: Tokyo 2020 – The Official Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– One Step From Eden – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Outer Wilds – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Part Time UFO – $6.29 (prix de base : $8.99)

– Persona 3 Portable – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Tactica – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Pokemon Mystery Journey: Rescue Team DX – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Pumpkin Jack – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.29 (prix de base : $9.99)

– Quake II – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Road 96 – $4.99 (prix de base : $19.96)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Saints Row: The Big Purple Package – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Sea of Stars – $27.99 (prix de base : $34.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages G-LOC Air Battle – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base : $49.990

– Shin Megami Tensei V – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Slay the Spire – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.990

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Frontiers – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Origins Plus – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Superstars – $38.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Splatoon 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Star Wars Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– SteamWorld Dig – $3.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Steins;Gate 0 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Steins;Gate Elite – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Streets of Rage 4 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Super Bomberman R – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Tales of Vesperia – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Temtem – $22.49 (prix de base : $44.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Messenger – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Trombone Champ – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Undertale – $10.04 (prix de base : $14.99)

– Unpacking – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Unravel Two – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wargroove – $7.99 (prix de base : $19.99)

– WarioWare: Get It Together – $34.99 (prix de base : $49.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $14.99 (prix de base : $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Windbound – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Windjammers 2 – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base : $15.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– WrestleQuest – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Youropa – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Ys Origin – $5.89 (prix de base : $19.99)

– Zelda: Skyward Sword HD – $41.99 (prix de base : $59.99)