Spike Chunsoft, Inc. a précédemment annoncé que le roguelike RPG Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sur Nintendo Switch arrivera en Amérique du Nord et en Europe le 27 février 2024. Mais, au Japon, le jeu est disponible depuis fin janvier et provoque des ruptures de stocks importantes, comme Dragon Quest Monster 3 avant lui (en décembre). Le jeu est donc logiquement propulsé aussi sur l’eShop nippon.

Selon Spike Chunsoft, Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island a atteint les 200 000 exemplaires vendus. Le titre a été lancé au Japon le 25 janvier 2024. Cet épisode de la longue série Shiren the Wanderer est désormais le titre qui s’est vendu le plus rapidement !

Le Donjon Mystère offre un gameplay sans fin avec des cartes de donjon, des ennemis et du butin générés de manière procédurale pour garantir que chaque partie sera un nouveau défi, même pour les aventuriers les plus aguerris. Shiren commence au niveau 1 à chaque fois qu’il entre dans un donjon, il doit donc progresser en battant des ennemis, en ramassant du butin et en développant sa force. Tout l’équipement et les niveaux accumulés par Shiren seront perdus s’il s’effondre pendant l’exploration et il devra repartir de zéro. L’action se déroule au tour par tour, ce qui permet aux joueurs de planifier soigneusement et de manière réfléchie. Les joueurs doivent utiliser les connaissances, l’expérience et l’imagination qu’ils ont accumulées pour réussir.

Ce titre apporte de nouveaux éléments au Donjon Mystère, tels que Shiren qui prend de nouvelles et puissantes transformations et des monstres Béhémoth géants qui le chassent à travers le donjon.

À propos du jeu de base, « Shiren the Wanderer 6 », également connu sous le nom de « Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate », est un jeu vidéo développé par Spike Chunsoft. Il s’inscrit dans la série bien-aimée des jeux de rôle dungeon-crawling « Shiren the Wanderer ». Le jeu est centré autour de Shiren, un aventurier errant, et de sa quête pour retrouver sa fiancée disparue, Koppa. L’histoire se déroule dans un monde fantastique, où les joueurs doivent explorer le mystérieux donjon appelé « The Tower of Fortune » à la recherche de réponses.

Le gameplay de « Shiren the Wanderer 6 » suit le modèle classique des jeux rogue-like, avec des donjons générés de manière procédurale, des combats au tour par tour et la montée en niveau. La mort dans le jeu est permanente, obligeant les joueurs à recommencer depuis le début du donjon en cas d’échec. La stratégie est essentielle, car les joueurs doivent gérer soigneusement leurs ressources, leur équipement et leurs compétences pour survivre aux défis croissants du jeu.

Le système de combat repose sur la tactique et la gestion des compétences, nécessitant une réflexion stratégique pour vaincre une variété de monstres et d’ennemis. Le jeu propose une grande diversité d’équipements et d’objets, chacun ayant ses propres propriétés et capacités, ce qui incite les joueurs à choisir judicieusement leur équipement pour maximiser leurs chances de succès.

Graphiquement, le jeu adopte un style artistique mignon et coloré avec des graphismes en 2D, ajoutant ainsi du charme à l’expérience globale. « Shiren the Wanderer 6 » est sorti à l’origine au Japon sur différentes plateformes, notamment la PlayStation Vita et la Nintendo DS, avant d’être publié dans d’autres régions du monde, dont l’Amérique du Nord et l’Europe.