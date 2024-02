Le 14 février 2024 – Le charmant jeu de plateforme coopératif KarmaZoo, fruit de l’union de Pastagames et Devolver Digital disponible sur PS5, Xbox Series S|X, PC et Nintendo Switch, offre une philosophie étonnante : la bienveillance est plus valorisante (et valorisée) que le talent. Plus vous aidez vos compères, plus le Karma abonde pour vous permettre de débloquer de nouveaux avatars merveilleux, disposant chacun de leurs propres capacités altruistes.

Le 14 février, les flèches pleines d’amour de Cupidon viendront se loger fermement dans le derrière pixélisé de KarmaZoo pour ajouter une touche de rouge passion à la direction artistique tranchée du jeu, entre gros cœurs blancs et petits animaux excentriques. Cet élan de sensualité traversera le jeu pendant quelques semaines, de la Saint-Valentin jusqu’à la fin du mois : vivez la saison la plus romantique de l’année à prix doux grâce à une réduction temporaire sur différentes plateformes.

Du 12 au 28 février, KarmaZoo sera proposé à -30 % Steam ; l’offre se propagera ensuite sur le PlayStation Store et l’eShop de la Nintendo Switch, du 14 au 28 février. Le moment est idéal pour faire pencher le Karma du bon côté !

Mais ce n’est pas tout ! Cette mise à jour de KarmaZoo célèbre aussi le Nouvel An lunaire : éclairez le chemin de votre rédemption compétitive grâce aux jolies petites lanternes qui illuminent les magnifiques niveaux du jeu.

La mise à jour de KarmaZoo qui célèbre la Saint-Valentin et le Nouvel An lunaire est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series S|X, PC et Nintendo Switch : n’attendez pas plus longtemps pour rejoindre une communauté soudée, bienveillante et pleine d’entrain !