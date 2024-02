Crown Wars: The Black Prince dévoile une nouvelle vidéo inédite de gameplay à l’occasion de l’ouverture aujourd’hui de ses précommandes.

Cette nouvelle vidéo plonge les joueurs dans un univers de dark medieval fantasy, avec des combats en tour par tour entre factions. Trois règles pour vaincre dans Crown Wars: The Black Prince : planifier et bien se positionner sont les clefs pour attaquer ses ennemis et se défendre de façon efficace ; prendre de la hauteur permet de gagner des bonus en précision et en taux critique ; enfin, tirer le meilleur parti des synergies de classes et de l’environnement sont des facteurs déterminants pour la réussite des missions.

Dans Crown Wars: The Black Prince, le joueur est plongé en pleine Guerre de 100 ans qui oppose plusieurs familles royales au travers de sanglants conflits, dont l’issue désignera à qui échoit la couronne du plus puissant royaume d’Occident. Mais c’est sans compter sur un Mal puissant, capable de changer l’Histoire. Une organisation occulte et maléfique qui sème le chaos à travers tout le royaume dans sa quête de pouvoir, l’Ordre.

Crown Wars: The Black Prince sera disponible sur PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S le 14 mars 2024. La version Switch arrivera peu après.