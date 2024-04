ATLUS vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Shin Megami Tensei V: Vengeance, son prochain RPG, qui arrivera 14 juin 2024 ! Les amateurs de la licence auront la chance d’explorer Da’at une semaine plus tôt que prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam.

Ce nouveau trailer dévoile les nouveaux démons, des nouveaux donjons et la nouvelle forme de Nahobino.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, le dernier opus de la série, permettra aux joueurs de vivre l’histoire de Shin Megami Tensei V dans son intégralité, en introduisant un nouvel embranchement scénaristique. Enrichi par des graphismes dignes des consoles modernes, de nouvelles zones, des démons et des titres inédits, le jeu propose un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus fluide, le tout dans un monde ravagé par la guerre entre les anges et les démons.

Le titre est disponible à la précommande sur Nintendo Switch (physique uniquement), PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les détails concernant les précommandes digitales pour la Nintendo Switch seront annoncés plus tard.