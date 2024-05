MEGATON MUSASHI W : WIRED a mis un certain temps à quitter le Japon pour arriver sur nos consoles, mais le jeu a finalement par sortir partout le monde entier la semaine dernière, mais uniquement via l’eShop. Cette version du titre est » complète « , c’est-à-dire qu’elle contient tout le contenu que la version japonaise a reçu depuis son lancement. On pourrait penser que LEVEL-5 en a terminé avec le titre, mais c’est loin d’être le cas.

Dans une interview accordée à Game Rant, Akihiro Hino, de LEVEL-5, s’est montré très ouvert sur l’avenir de MEGATON MUSASHI W : WIRED. Bien que les détails n’aient pas été précisés, Hino a déclaré que les joueurs pouvaient s’attendre à ce que le jeu et l’histoire se poursuivent à partir de maintenant. Encore une fois, nous ne savons pas comment les choses vont se développer ni quand, mais il est clair que LEVEL-5 a d’autres idées à mettre en œuvre dans MEGATON MUSASHI W : WIRED.

Dans MEGATON MUSASHI W : WIRED, la Terre est envahie par une force extraterrestre et un certain nombre de jeunes gens sont choisis pour piloter des robots géants appelés Rogues afin de reprendre leur maison. Dans ce RPG mecha, personnalisez votre Rogue pour qu’il vous appartienne, maîtrisez des attaques spectaculaires en plein combat et profitez d’une histoire complexe et riche en personnages.