Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– ACA NeoGeo Last Resort – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Prehistoric Isle 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Puzzled – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Real Bout Fatal Fury Special – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Aragami 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Arcade Archives Dig Dug – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Galaxian – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Ordyne – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Pac-Man – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Arcade Archives Rolling Thunder – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Atelier Ryza – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Beyond a Steel Sky – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Blue Reflection: Second Light – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo GP – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Cruis’n Blast – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Cursed to Golf – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Death Road to Canada – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Demon Gaze Extra – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Dragon Quest – $2.99 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest II – $3.89 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest III – $7.49 (prix de base: $12.49)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $40.19 (prix de base: $59.99)

– Dragon Quest Treasures – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dungeon Encounters – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy IX – $8.39 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy VII – $6.39 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Front Mission 1st: Remake – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $27.99 (prix de base: $34.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Ghost Trick – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Hogwarts Legacy – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – $40.19 (prix de base: $59.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix Cloud Version – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $35.99 (prix de base: $89.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Bricktales – $11.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO City Undercoveer – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Lonesome Village – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise Deluxe Edition – $15.99 (prix de base: $49.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – $24.49 (prix de base: $69.99)

– Mortal Kombat 1 – $34.99 (prix de base: $69.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base: $59.99)

– NieR: Automata – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Octopath Traveler – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Octopath Traveler II – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Oninaki – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Phogs – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Pumpkin Jack – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Radiant Silvergun – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Raging Loop – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 7 Cloud – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Retro City Rampage DX – $4.49 (prix de base: $14.99)

– River City Girls – $8.99 (prix de base: $14.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base: $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $14.99 (prix de base: $24.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.89 (prix de base: $14.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (prix de base: $20.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Star Wars Pinball – $10.49 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Build – $20.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $3.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $1.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $4.99 9was $24.99)

– Stick Fight: The Game – $3.75 (prix de base: $7.50)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Super Dungeon Maker – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Surgeon Simulator CPR – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base: $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (prix de base: $49.99)

– The Coma: Recut – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Final Station – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $9.99 (prix de base: $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

– The Rumble Fish 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Tinykin – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base: $14.99)

– To the Moon – $7.19 (prix de base: $11.99)

– Touken Ranbu Warriors – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Various Daylife – $14.49 (prix de base: $28.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Wavetale – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Wonder Boy Returns Remix – $2.99 (prix de base: $14.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)