Le maillot conçu en collaboration avec le champion du monde sera disponible dans EA SPORTS FC™ 24

VENDREDI 10 MAI 2024, Lyon (FRANCE) — Aujourd’hui, EA SPORTS FC™ annonce l’arrivée du nouveau maillot de Adil Rami dans le mode Ultimate Team™ du jeu EA SPORTS FC™ 24.

​Le design du maillot a été réfléchi pour capturer le caractère insaisissable du champion du monde 2018 devenu chroniqueur et commentateur. L’épisode de l’extincteur et sa célèbre punchline, « ON LES AURA LES MÉCHANTS », restent gravés dans les mémoires. Ainsi, le design du maillot repose sur une représentation graphique décalée mais précise d’Adil en pleine action, tout en s’appuyant sur les couleurs et les formes emblématiques du logo EA SPORTS FC 24.

​A partir du vendredi 10 mai, les fans de EA SPORTS FC 24 pourront personnaliser leurs joueurs dans le jeu du maillot spécialement conçu avec Adil Rami. Celui-ci sera disponible dans le mode de jeu ULTIMATE TEAM™ pour une durée de six semaines.

​ULTIMATE TEAM (UT) est le mode de jeu plébiscité par les fans de FC 24 qui apprécient la possibilité de pouvoir composer leur équipe de rêve et personnaliser leur stade ainsi que les éléments visuels de leur club.

​Adil Rami commente : “Grand fan de la franchise EA SPORTS FC, je suis enchanté d’avoir mon maillot dans le jeu, c’est une superbe opportunité. J’ai vraiment pris plaisir à créer ce design qui je trouve me correspond bien et reflète bien mon univers. Hâte de voir les joueurs et joueuses le porter durant les matchs.”

EA SPORTS FC™ 24 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.