– Au programme, présentation d’une nouvelle terre interdite, gameplay remanié, nouveau mode et nouveaux ennemis –

Le 10 mai 2024 – ATLUS vient de dévoiler de nouveaux détails exclusifs pour le RPG très attendu, Shin Megami Tensei V: Vengeance lors d’un stream officiel qui a eu lieu la nuit dernière. Connectez-vous sur la chaîne YouTube officielle d’ATLUS pour découvrir un aperçu du nouveau donjon, le retour du Mi-Démon et plus encore ici :

Shin Megami Tensei V: Vengeance permet au joueur de vivre l’histoire de Shin Megami Tensei V dans son intégralité, agrémentée d’un nouvel embranchement scénaristique : Déesse vengeresse. Enrichi par des graphismes next-gen somptueux, de nouveaux démons, des zones et des musiques inédites, le jeu propose aussi un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus riche encore.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sortira le 14 juin 2024. Le jeu est disponible en précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam.

Pour en savoir plus sur Shin Megami Tensei V: Vengeance, rendez-vous sur atlus.com/smt5v. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou besoin d’autres éléments pour vos publications.

Shin Megami Tensei V: Vengeance en bref

Sorti en 2021, le RPG « Shin Megami Tensei V » (SMTV) d’ATLUS s’est vendu à plus de 1 million d’exemplaires dans le monde.​

Ce jeu très acclamé a évolué dans tous ses aspects, y compris son système et son scénario, et sera disponible sur plusieurs plateformes de la génération actuelle ! ​

Au début du jeu, vous pouvez opter pour deux voies différentes : la voie du jeu original, celle de la Déesse créatrice, ainsi qu’une toute nouvelle route, celle de la Déesse vengeresse, une histoire dramatique de vengeance des damnés.​

La Déesse vengeresse suit le scénario de SMTV, mais change radicalement dans la dernière partie du jeu. Son dénouement sera totalement différent. Découvrez ces deux histoires divergentes à votre guise.​

Le système de combat, la fusion de démons et l’exploration ont également évolué en profondeur avec l’ajout de nouveaux éléments. Nous sommes ravis de proposer un RPG à part entière pouvant être apprécié par ceux qui ont déjà joué à SMTV, comme par ceux qui découvrent la série pour la première fois.

Histoire

Tu seras Dieu——

Alors que notre protagoniste doit faire un détour inattendu après un meurtre sordide au centre de Tokyo, il se retrouve perdu et inconscient… Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse et désormais appelé Da’at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s’unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un Nahobino.

L’heure du châtiment approche

Les démons attaquent les humains pour créer un monde de chaos. À l’opposé se trouve Béthel, une organisation qui cherche à protéger l’ordre divin. Pris dans le conflit entre les deux, en explorant Da’at, le protagoniste rencontre Yoko Hiromine et commence à voyager à ses côtés. Tous deux combattront en première ligne grâce à la magie. ​

​Les Qadištu, quatre démons féminins, se dressent sur leur route. « Je l’ai trouvée, la Clé de la Résurrection… » Lilith la Qadištu appelle le protagoniste Clé de la Résurrection et se surnomme elle-même l’Opprimée. Quel est leur but ? Le récit du châtiment des déchus vous attend.

DÉMON

Ce titre enrichit encore la liste de démons apparus dans Shin Megami Tensei V pour en proposer plus de 270, dont de nouveaux dessinés par le concepteur de personnages Masayuki Doi !

<Enigma> Onyankopon

Démon inédit dans la série. Dieu du ciel des Ashantis et d’autres tribus d’Afrique de l’Ouest. On le surnomme, entre autres, Nyame : « celui qui sait tout et qui voit tout ».

<Genma> Anansi

Démon inédit dans la série. Héros folklorique des Ashantis et d’autres tribus d’Afrique de l’Ouest. Connu comme un roublard qui s’en sort grâce à son esprit et sa ruse.

<Dragon> Nyami Nyami

Démon inédit dans la série. Dieu du Zambèze des tribus Tonga et Lozi d’Afrique méridionale. Son corps est celui d’un serpent et sa tête celle d’un poisson ou d’un dragon. On dit qu’il protège les peuples des rivages et s’assure qu’ils mangent à leur faim.

TERRAIN

Lieu sacré de Béthel – Shakan

Dans cet opus, l’intrigue se déroule à cheval entre le vrai Tokyo et Da’at, un autre Tokyo dévasté.​

​Déesse vengeresse proposera un nouveau donjon : « Shakan », lieu sacré et territoire interdit, caché à Shinjuku.​

Il y règne une atmosphère solennelle. ​

Les dispositifs rotatifs et les anges qui gardent ce lieu sacré vous barrent la route.

SYSTÈME

Monde des Ombres

En plus de combiner des démons dans le monde du paganisme, accessible depuis le puits tellurique, le protagoniste et ses démons peuvent être renforcés par le biais de l’Apothéose.

Miracles

L’Outre-monde est source de Gloire, qui symbolise la majesté de Dieu. Cette même Gloire vous permet d’apprendre des Miracles dans le Monde des Ombres. ​

Les Miracles sont considérés comme des actes surnaturels qui modifient la providence du monde. Il en existe différents types, allant de ceux qui octroient un avantage dans l’exploration de l’Outre-monde et dans les combats contre les démons, à ceux qui affectent les conversations, la fusion, l’affinité de compétence et la croissance.​

Collectez de la Gloire, apprenez des Miracles et renforcez votre protagoniste.​

Vous pouvez activer ou désactiver certains Miracles comme bon vous semble.

(Nouveau Miracle) Compétence de soutien : Estoma

De nombreux nouveaux Miracles ont été ajoutés. L’une de ces compétences, Estoma, peut être activée en déclenchant une jauge Magatsuhi. Tant qu’elle est active, seuls quelques démons présents sur le terrain sont en mesure de vous détecter : lorsque vous rencontrez un démon, ce dernier disparaît et le combat est évité.​

Fusion d’essence

Lors de vos explorations de Da’at, il se peut que vous obteniez une « essence », un esprit qui est une copie des capacités d’un démon. Il existe des essences pour chaque démon. Elles renferment les compétences et les résistances aux affinités de celui-ci. En les fusionnant avec le protagoniste, vous pourrez modifier ses compétences ou ses résistances aux affinités.​

Vous pouvez également fusionner des essences avec des démons et remplacer librement les compétences, à l’exception des compétences uniques. ​

Quête secondaire

Les démons et personnages présents sur le terrain vous demandent de les aider dans des quêtes secondaires. Si vous accomplissez ces dernières, vous recevrez diverses récompenses.

Les quêtes secondaires revêtent diverses formes, depuis celles où vous prenez le contrôle d’un démon jusqu’à celles que vous devez achever dans un certain nombre de phases lunaires.

En plus des événements qui surviennent à Da’at, des quêtes secondaires peuvent également avoir lieu dans le vrai Tokyo.

Quête secondaire – Retour du véritable démon

Les quêtes proposées en DLC dans Shin Megami Tensei V sont incluses en intégralité dans ce titre. L’une d’elles, « Retour du véritable démon », peut être accomplie en remplissant certaines conditions. Vous pouvez ajouter <Chaos> Mi-Démon comme membre de votre groupe. ​

Véritable défi pour aventuriers expérimentés, cette quête mettra à l’épreuve votre stratégie et votre courage dans un combat sans pareil.

Entraînement virtuel

Situé dans le Parlement de Tokyo, l’entraînement virtuel vous permet d’affronter des adversaires déjà battus en combat unique ou dans une série d’affrontements ininterrompus.​

Parmi les formats de combat, vous avez le choix entre le mode original, qui reproduit fidèlement la force de l’ennemi, et le mode défi, dans lequel les adversaires sont considérablement renforcés par rapport au mode original.​

En mode défi, chaque fois que vous terminez le jeu, le niveau des ennemis à affronter augmente de 100. Le combat avec l’entraînement virtuel se soldera par une fin de partie si vous perdez, alors préparez-vous bien avant de relever le défi.

Franchissement de limite de niveau

En remplissant certaines conditions, vous pouvez obtenir un nouveau Miracle, [Transcendance morale].

Une fois appris, le niveau maximal du Nahobino et de ses démons peut être augmenté à 150. Vous pourrez ainsi créer le groupe le plus fort qui soit.

Succession post-achèvement

Après avoir terminé l’histoire principale, vous pouvez recommencer avec une partie des données conservées lors du chargement des données de fin de jeu.​

Vous pouvez sélectionner le transfert de données parmi les modèles suivants. Une fois les conditions remplies, « Divin-né » se débloque. Vous pouvez sélectionner le transfert de données parmi les modèles suivants. Une fois les conditions remplies, « Création » se débloque.

Nouveau-né

Les éléments suivants sont conservés. Ce mode convient aux joueurs qui veulent rejouer tout en conservant la difficulté des combats.​

Informations sur le statut des ennemis​

Compendium démoniaque​

Suppression des restrictions de fusion​

Certains Miracles

Renaissance

En plus des éléments repris de la version « Nouveau-né », les éléments suivants sont également conservés. Ce mode est recommandé aux joueurs qui veulent rejouer, mais avec des combats plus faciles.​ATLUS vient de dévoiler de nouveaux détails exclusifs pour le RPG très attendu, Shin Megami Tensei V: Vengeance lors d’un stream officiel qui a eu lieu la nuit dernière.

Capacités du Nahobino, y compris les Miracles​

Démons alliés​

Objets, y compris le macca et d’autres objets de valeur

Gloire

Divin-né

Les éléments repris sont les mêmes que dans « Renaissance », mais les démons ennemis qui apparaissent sont considérablement renforcés. Ce mode est recommandé pour les joueurs en quête d’une nouvelle expérience de jeu au travers de combats extrêmes.