Eternal Threads est un jeu de réflexion narratif, solo, en vue subjective, de manipulation temporelle, de choix et de conséquences.

Grâce à Secret Mode et Cosmonaut Studios, nous avons enfin une date de sortie pour Eternal Threads. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 23 mai 2024. Annoncé il y a quelques années comme un jeu d’aventure narratif plein de rebondissements, Eternal Threads était initialement prévu pour une sortie sur la console hybride vers la fin de l’année 2022. Cependant, le projet a pris plus de temps que prévu. Heureusement, le portage n’est plus qu’à quelques semaines de sa réalisation.

Vous incarnez un agent dont la mission consiste à corriger une corruption du flux temporel. Vous avez été envoyé dans le nord de l’Angleterre en mai 2015 pour sauver six victimes d’un incendie domestique. Vous n’avez pas le droit d’éteindre le feu, vous devez influencer les choix effectués par les colocataires durant la semaine précédant la tragédie pour essayer de les sauver tous.

Dès votre arrivée sur place, vous avez carte blanche pour explorer et analyser la chronologie des faits se déroulant lors de cette semaine fatidique. Vous pouvez visionner et modifier les événements autant de fois que vous le voulez, dans l’ordre de votre choix. Certaines décisions n’auront que des effets mineurs tandis que d’autres vous permettront de révéler des secrets ou des pans entiers de l’histoire de chaque personnage. Les changements majeurs réécriront la ligne temporelle en modifiant, ajoutant ou remplaçant des événements.

Vous pouvez circuler comme bon vous semble sur cette ligne temporelle, en effectuant les modifications de votre choix pour essayer de générer des interactions qui vous permettront de sauver la vie des six colocataires. En revanche, les choix ne se limitent pas aux colocataires. Chaque personnage peut survivre de différentes manières et chaque issue aura un impact profond sur le reste de sa vie. Essaierez-vous juste de trouver la solution la plus simple et la plus rapide ou parviendrez-vous à leur offrir la meilleure issue possible ? Tout est une question de choix et de conséquences.

Le jeu raconte l’histoire de six personnages principaux à travers les différentes lignes temporelles potentiellement générées par de multiples décisions et c’est vous qui définissez comment vous les découvrirez. Vous pouvez vous concentrer sur la ligne temporelle d’un personnage, suivre ses choix à travers les différentes lignes temporelles puis revenir au début pour suivre un autre colocataire. Vous pouvez analyser l’histoire comme un expert médico-légal, observer l’issue de chaque histoire puis remonter peu à peu la ligne temporelle afin de déterminer la cause de chaque effet. Ou vous pouvez suivre un ordre chronologique et découvrir la ligne temporelle progressivement à mesure que vous influez sur les différentes décisions prises par chaque personnage.

Vous ne vous rappelez plus vraiment ce qu’il s’est passé lors d’un événement ? Vous venez de modifier une décision et vous n’appréciez pas vraiment les conséquences de votre choix ? Pas de soucis. Remontez à nouveau dans le temps pour remodifier la décision de votre choix, quand vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez.

En vous installant dans la maison quelques heures à peine après l’incendie, vous bénéficiez d’une perspective unique sur les événements. Alors que vous remontez la ligne temporelle, les événements se matérialisent vaguement devant vos yeux, comme une réminiscence fantomatique. Ils ne masquent jamais totalement les décombres de la maison dévastée par le feu pour que vous n’oubliiez pas l’enjeu de vos actions. En outre, alors que vous manipulez le passé, votre environnement présent peut être modifié pour correspondre aux changements que vous avez générés. Des objets peuvent apparaître, d’autres être déplacés et le contenu des différentes pièces peut varier très significativement.