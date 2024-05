NIS America a dévoilé ses stratégies de lancement pour REYNATIS en Europe, le RPG d’action « Urban Fantasy » de Furyu.

Marquez vos agendas pour le 27 septembre, date à laquelle le jeu sera disponible sur Nintendo Switch en Europe et aux États-Unis. Cependant, il est décevant de noter qu’aucune traduction en français ne sera disponible, bien que les fans puissent se consoler avec la possibilité de précommander un collector sur le site officiel de NIS.

Pendant ce temps, au Japon, où le jeu sortira le 25 juillet, de nouvelles annonces ont été faites, notamment une collaboration in-game avec NEO: The World Ends With You, comprenant une quête spécialement dédiée.

Réalisé par TAKUMI, découvrez une reconstruction réaliste de Shibuya, à Tokyo. L’affrontement ultime entre la magie et l’ordre est sur le point de se produire au sein d’une ambiance urbaine empreinte de fantaisie et d’une atmosphère captivante.

REYNATIS est un action RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo. Dans un monde où la fantaisie rencontre la réalité, les citoyens de Shibuya craignent la magie et son pouvoir, forçant les sorciers à dissimuler leurs capacités inhumaines ou à faire face à l’oppression qui les entoure.

À la conquête de la liberté, le sorcier Marin se rend à Shibuya, où il rencontre Sari, un agent de la MEA, une organisation dédiée à maintenir les sorciers sous contrôle. Dissimulez votre magie pour explorer la ville en tant que simple civil ordinaire, faire du shopping ou encore accomplir des quêtes. Utilisez vos pouvoirs explosifs pour atteindre de nouveaux lieux et combattre tous ceux qui se dresseront sur votre chemin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez dans ce RPG élégant et envoûtant réalisé par le directeur TAKUMI et découvrez une bande-son authentique produite par Yoko Shimomura !

