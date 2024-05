Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– A Highland Song – $12.59 (prix de base: $17.99)

– Alwa’s Awakening – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Alwa’s Legacy – $7.19 9was $17.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Aragami 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Assault Suits Valken Declassified – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Astroneer – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Battle Chef Brigade – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Beacon Pines – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Bit.Trip Collection – $2.00 (prix de base: $9.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base: $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Bright Memory – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Bugsnax – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Cathedral – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Cat Quest II – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Citizen Sleeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Death Road to Canada – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Dr. Fetus’ Mean Meat Machine – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Dredge – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Front Mission 1st: Remake – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $27.99 (prix de base: $34.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Genesis Noir – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Harmony’s Odyssey – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Idol Manager – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Kraken Academy – $5.39 (prix de base: $17.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Mortal Kombat 1 – $34.99 (prix de base: $69.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base: $19.99)

– No Longer Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Octodad – $4.49 (prix de base: $14.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (prix de base: $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Pumpkin Jack – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Retro City Rampage DX – $4.49 (prix de base: $14.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– River City Girls Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Slime-san – $2.39 (prix de base: $11.99)

– Slime Rancher – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Soundfall – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Forever – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base: $59.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Surgeon Simulator CPR – $3.24 (prix de base: $12.99)

– The Coma: Recut – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Good Life – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $5.99 (prix de base: $19.99)

– The Stanley Parable – $12.49 (prix de base: $24.99)

– The TakeOver – $2.99 (prix de base: $19.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Tinykin – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $3.69 (prix de base: $14.99)