L’éditeur Humble Games et le développeur Summerfall Studios ont annoncé le contenu téléchargeable « Orpheus » de Stray Gods : The Roleplaying Musical. Il sera lancé sur PC via Steam le 27 juin, et sur consoles « prochainement ».

Vous pouvez lire notre test de Stray Gods: The Roleplaying Musical ici.

Quand, depuis toujours, ce sont les Moires qui écrivent votre histoire, que se passe-t-il lorsque vous prenez la plume ? Incarnez Orphée dans ce scénario inédit de Stray Gods : le jeu de rôle en comédie musicale ! Orphée pensait avoir lu le dénouement de son histoire… jusqu’à ce que Hermès décide de la ramener parmi les vivants. Avec son soutien, guidez Orphée dans le dédale des choix des mortels : amours, espoirs, instruments de musique…

Avec Anthony Rapp (RENT, Star Trek: Discovery), écrit par David Gaider, Stray Gods : Orphée est une aventure comique complète que les fans d’histoire, les romantiques invétérés et les rock stars apprécieront.

Découvrez 6 nouvelles chansons originales où chaque décision modifie les paroles et l’histoire. Composé par Austin Wintory, avec des paroles de Simon Hall (Tripod), Montaigne (Jess Cerro) et un nouveau venu, Tom Cardy (Red Flags, Artificial Intelligence), Stray Gods : Orphée propose des heures de musique interactive, à explorer encore et encore.

Lorsque le rideau est tombé, que le spectacle est terminé… qui êtes-vous réellement ? Rejetez, embrassez ou réécrivez les histoires auxquelles le monde s’attend. Les mortels sont-ils prêts à voir revenir le plus célèbre barde de la Grèce antique ?