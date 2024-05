Le jeu bénéficie désormais de la portabilité et de la polyvalence de la console pour offrir le meilleur du gameplay en arène propre au titre, tout en proposant la même expérience captivante que sur PC.

Paris, le 14 mai 2024 – Sand Door Studio est fier d’annoncer la sortie de Lysfanga : The Time Shift Warrior sur Nintendo Switch. Le jeu est téléchargeable en version numérique sur le Nintendo eShop au prix public conseillé de 24,99 €. Pour célébrer cette nouvelle sortie, le jeu bénéficie d’une réduction de 20 % pendant la première semaine de lancement et est disponible au prix public conseillé de 19,99 €.

Lysfanga : The Time Shift Warrior propulse les joueurs dans les cités anciennes d’Antala. Après plus d’un demi-millénaire de paix, un grand danger plane au-dessus du royaume. C’est à Imë, une féroce guerrière doté de pouvoirs divins lui permettant de revenir dans le temps et de générer des clones d’elle-même, que revient la lourde tâche de protéger le Nouveau Royaume face aux Raxes, de puissants et ancestraux démons. En prenant le contrôle d’Imë et de son armée de rémanences, les joueurs progresseront, traverseront d’anciennes villes, acquerront de nouvelles armes et de nouveaux pouvoir, et feront face à des menaces toujours plus grandes.

À PROPOS DE QUANTIC DREAM

Quantic Dream est un studio de création de jeux vidéo créé en 1997 par David Cage, basé à Paris en France et à Montréal au Canada. Les expériences uniques proposées par Heavy Rain™, Beyond: Two Souls™ et Detroit: Become Human™, ont touché des millions de joueurs à travers le monde et remporté plus de 250 récompenses internationales. Ils ont largement contribué à la reconnaissance de la narration interactive dans les jeux vidéo.

Depuis 2019, Quantic Dream est un éditeur soutenant la création vidéoludique et les créateurs indépendants proposant des visions singulières et originales. Spotlight by Quantic Dream leur apporte son expertise, ses moyens de production, le financement nécessaire, et l’accès aux marchés internationaux et leurs audiences. En 2022, Quantic Dream a entamé une nouvelle étape de sa croissance en rejoignant NetEase Games, la division jeux de NetEase, afin de développer sa vision créative et accélérer le développement de titres phares redéfinissant l’expérience interactive pour les joueurs du monde entier.

À PROPOS DE SAND DOOR

Sand Door est un studio de jeu vidéo français indépendant créé en 2021 par des étudiants diplômés de l’école de jeu vidéo Isart Digital. Cette petite mais puissante équipe est composée de plus de 20 personnes qui ont commencé comme un groupe d’étudiants et ont travaillé ensemble sur un projet de fin d’études, Lysfanga: The Time Shift Warrior (auparavant Lysfangha).

Présenté en 2021, leur jeu a reçu le Grand Prix Isart de la part du jury (composé de personnalités d’Ubisoft, Gameloft, Dontnod, etc.) et a été récompensé par le Prix du meilleur projet étudiant lors de l’événement français du jeu vidéo Les Pégases en 2022, ce qui a conduit à la création de Sand Door Studio avec l’aide de Fabloo Games.