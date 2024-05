San Francisco, Etats-Unis – 14 mai 2024 – Fini la froideur hivernale, avec le printemps qui est là, les joueurs de Pokémon GO peuvent plonger dans des aventures printanières !

Pokémon GO est de retour pour vous jouer un très bon tour avec des tas de nouveautés et une expérience de jeu renouvelée. Les joueurs peuvent renouer avec la communauté pour découvrir les dernières nouveautés Pokémon GO.

Passer au niveau supérieur

Du 6 mai au 12 juin 2024, les dresseurs profiterons d’Études ponctuelles exclusives pour faire des rencontres ou retrouver de vieilles connaissances. C’est le moment rêvé pour relever de nouveaux défis, décrocher des récompenses exclusives et augmenter la puissance des Pokémons !

Les cartes plus immersives

Les cartes ont été repensées pour refléter le monde qui entoure les dresseurs ! Avec la dernière mise à jour, les changements de paysages sont désormais observables quand les joueurs passent des rues du centre-ville aux chemins de forêt.

Le nombres de kilomètres parcourues par les joueurs de Pokémon GO en Europe

Sur l’année 2023, des milliers de joueurs ont parcouru leur ville dans le monde entier et ont continué à capturer sans relâche. Pour célébrer la fidélité des dresseurs européens, Niantic a travaillé à rassembler les données de marches de chacun des pays pour en faire un podium et déterminer qui sont les plus gros marcheurs en Europe.

Les français des grands marcheurs ?

Les dresseurs Français en 2023 ont parcouru un total de 101,8M de kilomètres dans tout l’héxagone. Parmi les villes des plus grand marcheurs, on retrouve Paris en tête du podium avec 32,2M de kilomètres, suivi par Versailles avec 12,6M de kilomètres et ensuite Lille avec 5,3M. Lyon et Bordeaux ferment la marche avec respectivement 4,8M et 2,9M.

On peut voir que la chasse au pokémon est encore très populaire en France mais qu’en est-il dans l’Europe ? Et plus pécisément, quelle est le placement de la France dans l’Europe ?

Les dresseurs européens sont-ils des gros marcheurs ?

Dans le classement des villes européennes on peut voir que les Londonniens sont premiers, loin devant avec 43,9M de kilomètres parcourus , boosté notamment par le Pokémon GO Fest London qui a eu lieu en août 2023.

En deuxième position, on retrouve Paris avec 32,2M de kilomètres. Les parisiens sont effectivement les deuxièmes plus grands joueurs de Pokémon GO en Europe !

Derrière on trouvera nos voisins allemands avec 23,7 M ou encore nos amis espagnols avec 17,6M de kilomètres effectuées.

Ces statistiques mettent en avant la popularité et l’engagement de la communauté Pokémon GO, même plusieurs années après sa sortie. Niantic est fier de voir une communauté aussi soudée autour de son jeu et est heureux de pousser les gens à interagir avec le monde extérieur.