NIS America, Inc. est fier d’annoncer que REYNATIS, son RPG rempli d’action, sera disponible le 27 septembre 2024 sur Nintendo Switch™, PS4®, PS5® et Steam®. Pour accompagner sa sortie, le jeu comprendra un crossover spécial mettant en scène NEO de Square Enix : The World Ends With You. Cette apparition mettra en scène des personnages, des lieux mais aussi des ennemis du jeu !

REYNATIS est un action-RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo, où l’affrontement ultime entre la magie et l’ordre est sur le point de se produire. En quête de liberté, Marin, un sorcier déterminé à l’obtenir par la force si nécessaire, se rend à Shibuya. Là-bas, il rencontre Sari, une officier de la M.E.A., l’organisation chargée de contrôler les sorciers.

Marin rencontrera également Owl, un groupe de soutien pour les sorciers errants qui œuvre pour un monde où les sorciers et les non-magiciens peuvent coexister en toute sécurité et en harmonie. Ce groupe est composé de seulement trois membres : Michiro, Moa et Nika. Owl défie les justiciers radicalisés et impose ses propres sanctions sur les problèmes que la M.E.A., respectueuse de la loi, ne peut pas contrôler.

Pour plus d’informations sur les membres de Owl et sur REYNATIS, veuillez consulter le dossier de presse disponible en pièce-jointe.

À propos du jeu :

REYNATIS est un action RPG se déroulant dans les rues minutieusement recréées de Shibuya à Tokyo. Dans un monde où la fantaisie rencontre la réalité, les citoyens de Shibuya craignent la magie et son pouvoir, forçant les sorciers à dissimuler leurs capacités inhumaines ou à faire face à l’oppression qui les entoure.

Dissimulez votre magie pour explorer la ville comme un civil ordinaire, faire du shopping ou accomplir des quêtes. Vous pouvez aussi utiliser vos pouvoirs explosifs pour atteindre de nouveaux endroits et combattre ceux qui se dressent sur votre chemin. Battez-vous pour vos convictions dans ce RPG élégant et envoûtant réalisé par TAKUMI, avec une musique de Yoko Shimomura !

Informations :