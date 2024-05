Terminez une nouvelle Étude magistrale pour gagner cet objet rare, ainsi que d’autres récompenses et bonus.

Les Dresseurs et Dresseuses expérimentés savent qu’une Master Ball est un moyen infaillible d’attraper tout Pokémon rencontré, mais qu’il est également très difficile d’en obtenir une. Heureusement pour les joueurs et joueuses de Pokémon GO, l’évènement Merveilles à attraper vous donnera une nouvelle chance d’ajouter cet objet rare à votre collection. Du mardi 14 mai 2024 à 10h au dimanche 19 mai 2024 à 20h, heures locales, vous pourrez commencer une Étude qui vous récompensera d’une Master Ball lorsque vous la terminerez. Vous obtiendrez également des Poussières Étoiles, des PX, des Baies, des rencontres avec des Pokémon et plus encore !

Cette Étude magistrale se déroulera sur une longue période, donc ne vous inquiétez pas si vous ne l’avez pas terminée lorsque l’évènement prendra fin. Vous pouvez faire cette Étude à votre rythme pour obtenir cette rare et puissante Master Ball.

Lors de cet évènement, des tâches d’Études de terrain à thème vous permettront de remporter des Poussières Étoiles, des PX, des Poké Balls et des Hyper Balls. Des bonus seront disponibles.

Bonus d’Étude magistrale : Merveilles à attraper

Lors de l’évènement, vous pourrez profiter des bonus suivants :

10 fois plus de PX pour le premier Pokémon que vous attrapez de la journée.

10 fois plus de PX en faisant tourner votre premier PhotoDisque d’un PokéStop ou d’une Arène de la journée.

5 fois plus de Poussières Étoiles pour le premier Pokémon que vous attrapez de la journée.

Dresseurs et Dresseuses, quel Pokémon allez-vous attraper dans votre Master Ball ? Faites le bon choix et amusez-vous bien !