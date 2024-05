505 Games et Rabbit & Bear Studios ont récemment lancé Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sur Switch. Ce jeu, le projet Kickstarter le plus financé de 2020, est l’un des JRPG les plus attendus de ces dernières années. Vous vous demandez s’il vaut le coup ? Regardez la bande-annonce des accolades ci-dessus pour découvrir les avis de la presse !

Un système de combat à six personnages parfaitement calibré, des sprites 2D et décors 3D méticuleusement conçus, plus de 100 personnages jouables et un gameplay passionnant qui modernise les canons du JRPG : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a été imaginé par les designers légendaires Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV).