Los Angeles, le 16 mai 2024 – L’éditeur Good Shepherd Entertainment et les studios indépendants LEAP Game Studios et Tiny Ghoul annoncent aujourd’hui la date de sortie officielle de Dicefolk sur Nintendo Switch : le roguelike tactique, avec ses mécaniques innovantes de jet de dés et ses myriades de monstres à collectionner, sortira le 20 juin prochain sur la console de Nintendo. Précommandez le jeu avant sa sortie pour profiter de 20 % de réduction !

Disponible depuis le mois de février dernier sur Steam, Dicefolk a bénéficié d’un accueil particulièrement chaleureux de la communauté : 88 % des évaluations sont positives ! Ce sera bientôt au tour des joueurs et joueuses sur Nintendo Switch de profiter des possibilités tactiques immenses d’un titre aussi accessible qu’exigeant.

Dicefolk offre une nouvelle vision du jeu de stratégie au tour par tour en vous donnant la possibilité de décider des actions de l’ennemi en plus de celles de vos propres monstres. Cette mécanique ajoute une nouvelle dimension tactique aux affrontements, qui bénéficient déjà de la possibilité de façonner ses dés au fil de l’aventure. Adaptez vos cubes à votre style de jeu et aux capacités de vos créatures, activez leurs pouvoirs au bon moment et maximisez vos dégâts tout en contrant au mieux les possibilités de vos adversaires : la victoire dépend de votre capacité à manipuler le hasard à votre avantage

Dans ce monde coloré en péril, l’humanité est au bord de l’extinction sous l’impulsion de Salem, un dangereux sorcier qui a ordonné aux Chimères, de petites créatures magiques, de se retourner contre les humains. Alea, une jeune invocatrice capable d’apprivoiser les Chimères grâce à la puissance magique de ses dés, tente alors de retourner les monstres contre leur maître. Parviendra-t-elle à terrasser Salem et sauver son peuple ? Avec plus de 100 créatures et objets à collectionner, les possibilités sont vertigineuses.