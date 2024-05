Prouvez que vous maîtrisez les Pokémon de type Dragon pour terminer des missions et obtenir des récompenses.

Les Pokémon de type Dragon sont à l’honneur dans Pokémon UNITE. Du 16 mai 2024 à 00:00 UTC au 12 juin 2024 à 00:00 UTC, profitez de la fête draconique avec un nouveau type de partie rapide, un défi centré sur Roy, le Champion d’Arène de Kickenham, ainsi que de nombreuses récompenses !

Lancez-vous dans une partie rapide effrénée dans le cadre du défi de la colère draconique. Dans ce format, vous pouvez uniquement sélectionner des Pokémon de type Dragon, et vous pouvez choisir le même Pokémon qu’un autre joueur. Comme d’habitude, vous affronterez les Pokémon sauvages Tylton et Altaria, et Rayquaza apparaîtra au milieu de la zone centrale. Regidrago apparaîtra sur la voie du haut et la voie du bas. Quand une équipe le mettra K.O., il se dirigera vers l’objectif de l’équipe adverse. Après un court délai de récupération, il réapparaîtra sur l’autre voie.

De belles récompenses sont à la clé, que vous pourrez obtenir en terminant des missions liées aux parties rapides. Vous pouvez obtenir des Boosts, un Boost d’énergie, un autocollant avec le logo de la fête draconique, un bonnet (Rayquaza), une Boîte de permis Unité et une Boîte d’Holo-costumes.

Dans le cadre du défi draconique de Roy, utilisez différents Pokémon de type Dragon pour terminer encore plus de missions et obtenir des jetons pouvant être échangés contre des prix tels que des arrière-plans de photo Unité, des Amplificateurs, des Pièces Æos, des Tickets Æos et des articles de mode dans le style de Roy.

À vous de déchaîner toute la puissance des Pokémon de type Dragon !