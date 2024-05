Le RPG Map-crafting / puzzles / battle KAMiBAKO : Mythology of Cube sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam le 29 août au Japon au prix de 5 800 yens.

Des éditions physiques seront disponibles pour la PlayStation 5 et Nintendo Switch au prix de 6 380 yens. La version japonaise ne prendra en charge que la langue japonaise. Une date de sortie pour les autres territoires sera annoncée ultérieurement.

« Craft » x « Puzzles » x « Combats » x « RPG » ?! Ce système de jeu englobant différents genres vous fera vivre une expérience unique. Devenez le « restaurateur » du monde et sauvez-le en résolvant les problèmes de la « Grande division » et de la « fragmentation » du monde !

Le monde a été créé par la Déesse, après avoir vaincu le Diable. De ce fait, la Déesse réside au ciel et les humains sur terre, tandis que le Diable a trouvé refuge dans les abysses.

Cinq nations existaient sur terre et, malgré leurs différences politiques, culturelles, raciales et ethniques, elles ont coexisté et prospéré. Cependant, le monde changea radicalement. À la suite de la « Grande division », la terre se fragmenta et fût divisée en continents bien distincts. Cette « Grande division » a entraîné la propagation rapide de terres « fragmentées ». La « fragmentation » est un phénomène propre à ce monde, par lequel un grand trou cubique s’ouvre dans la terre. Ces trous sont reliés aux « abysses » et sont connus pour être liés à l’apparition de monstres. Cet effet a rendu difficile la circulation entre les nations.

Ces pays divisés font également face à leurs propres problèmes : « Apparition croissante de monstres », « vagues migratoires », « pénurie de nourriture », « manque de ressources », « guerres civiles », « conspirations », « conflits ». Ces pays peinent à survivre dans un monde en proie au chaos. Maintenant que l’unité des cinq nations a disparu en raison de la « fragmentation », il est difficile d’en identifier et d’en résoudre les causes, et la « fragmentation » s’est rapidement répandue dans le monde. Afin de mettre un terme à ce problème, la Déesse a décidé de sélectionner davantage de « restaurateurs » depuis la terre et d’en envoyer dans chaque région pour stopper la progression de la « fragmentation ».

Si la terre n’est pas fragmentée, vous pourrez engranger des récoltes et acquérir des produits en aménageant des terres agricoles et en construisant des bâtiments. L’exploitation de ces terres permet également aux gens de se rassembler et de former des colonies et des villages. Redonnez de la vitalité à ce monde en le guérissant de la fragmentation pour aménager et développer chaque territoire.

Des monstres apparaîtront pour endommager la terre. Coopérez avec vos compagnons pour les vaincre. Lors des combats, les restaurateurs peuvent stocker du mana de la terre dans des cubes (boîtes divines). Ces cubes peuvent être brisés pour en extraire le mana et le donner à vos compagnons. Anéantissez vos adversaires avec vos attributs supérieurs. Le restaurateur peut également invoquer des esprits en accumulant des cubes pendant un certain temps. Modifiez les attributs de la terre et tournez le combat à votre avantage.