ONE PIECE ODYSSEY, le JDR dans lequel l’équipage du Chapeau de paille vit de nouvelles aventures sur la mystérieuse île de Waford, sortira sur Nintendo Switch le 26 juillet 2024 dans sa version Édition Deluxe contenant le scénario additionnel Reunion of Memories (Réunion des souvenirs). ONE PIECE ODYSSEY est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Dans ONE PIECE ODYSSEY, les joueurs prennent le contrôle des membres de l’équipage dans des phases d’exploration ou de combat au tour par tour. Après une terrible tempête, l’équipage s’échoue sur l’étrange île de Waford tandis que le Thousand Sunny est presque réduit à l’état d’épave. En explorant l’île et ses ruines antiques, ils rencontrent Adio et Lim, deux habitants de Waford. Privés de leurs pouvoirs par la mystérieuse Lim, les compagnons de Luffy vont embarquer pour de nouvelles aventures, croiser la route de nouveaux monstres et personnages conçus par Eiichiro Oda et vivre une histoire inédite où s’entrecroisent des souvenirs de leurs péripéties précédentes.

La version Nintendo Switch de ONE PIECE ODYSSEY inclut le scénario additionnel Reunion of Memories (Réunion des souvenirs) auquel les joueurs peuvent accéder après avoir terminé la quête principale, ainsi que les tenues de voyage de l’équipage du Chapeau de paille et du Roi des snipers (Sniper King). Enfin, les tenues Cité sur l’eau (City of Water) feront leurs grands débuts dans la version Nintendo Switch.

Déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ONE PIECE ODYSSEY sortira le 26 juillet 2024 sur Nintendo Switch.